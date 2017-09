"Valsts policijā arī pirms šī skaļā gadījuma, kas daudziem kalpo par mācību, tika saņemti zvani no vecākiem un aizbildņiem pa to, ka viņu nepilngadīgais bērns nav pārnācis mājās vai nav sazvanāms, taču no sabiedrības tik liela interese par bērniem, kuri vieni klaiņo pa ielām, nebija," uzsvēra VP pārstāve.

Likumsargi šovasar saņēmuši informāciju, par kuru pārsteigti bijuši pat darbinieki ar vairāku gadu pieredzi – piemēram, Liepājā un Talsos naktī vieni paši bez pieaugušo uzraudzības atradušies divus un trīs gadus veci bērni.

2017.gada pirmajā pusgadā Liepājas policijas iecirknī reģistrēti 138 gadījumi, kad nepilngadīgas personas atrodas bezvēsts prombūtnē, tostarp 91 no šiem gadījumiem saistīts ar ārpus ģimenes aprūpē esošajiem pusaudžiem jeb bērnu nama audzēkņiem.

Ivana Berladina meklēšana. (Foto: Bezvests.lv/Facebook.com)

"Diemžēl novērots, ka šādi jaunieši klaiņo diezgan regulāri jeb neatgriežas noteiktā laikā atpakaļ aprūpes iestādē. Ar īpašu regularitāti klaiņo 12 dažādi zēni un divas meitenes - par katru šā gada pirmajā pusgadā ir vismaz trīs ieraksti. Taču vēl vairāk ir izcēlies kāds 17 gadus vecs jaunietis, kura vecāki šā gada pirmajā pusgadā septiņas reizes informēja policiju par to, ka jaunietis nav pārradies mājās. Protams, jaunietis tāpat tiek atrasts vai mājās atgriežas pats un ar viņu nekas slikts nav noticis," informēja Šeršņova. "Savukārt kāda 16 gadus veca jauniete šā gada pirmajā pusgadā nav devusi par sevi ziņu ģimenei vairākas reizes - VP ir reģistrēti 14 ieraksti par šo personu."

Analizējot šā gada notikumus, varot secināt, ka pēc informācijas saņemšanas par bezvēsts prombūtnē esošajiem nepilngadīgajiem vairumā gadījumu viņi tiek atrasti vai paši dod par sevi ziņu tuvāko četru stundu laikā. Citos gadījumos policijai izdodas ar nepilngadīgo sazināties attālināti un noskaidrot prombūtnes iemeslus, atrašanās vietu un risināt nākamos soļus.

Kopumā visvairāk klaiņojot zēni - pārsvarā ārpus ģimenes aprūpē esošie. Klaiņotāju vidējais vecums ir 15 gadi.

VP pārstāve rezumējot atgādināja, ka bērni ir vecāku un aizbildņu atbildība.

Jau vēstīts, ka šovasar Liepājas pusē policija un brīvprātīgie desmit dienas meklēja bezvēsts pazudušu piecus gadus veco zēnu Ivanu Berladinu, kurš no savas dzīvesvietas Liepājā, Pāvilostas ielā, bija izgājis 1.jūlijā aptuveni plkst.8.30. Policija bija noskaidrojusi, ka zēns viens pats, visticamāk, sajaucot pieturvietas, aizbraucis ar autobusu Grobiņas virzienā. Pazudušais zēns 11.jūlijā tika atrasts miris Grobiņas novada Dubeņos meža masīvā brikšņos.