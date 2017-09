Pēc viņa domām, "visas šīs muļķīgās un pretlikumīgās darbības, ko pasāk oligarhi, - krimināllietu rosināšana, parlamentārās izmeklēšanas komisijas farss - ir vienas pretdarbības sastāvdaļas". "Beigu beigās tā ir ZZS agonija," uzskata politiķis. Viņš paredz, ka dažu gadu laikā ZZS izputēs, tāpat kā 80.gadu beigās pienāca Komunistiskās partijas gals.

"Cilvēkiem vienkārši atvērsies acis, un viņi novērsīsies no šīs partijas. Cilvēkiem, kas bijuši ZZS biedri un tās vēlētāji, pašiem ir jāizdara izvēle. Daudzi no viņiem ir praktiski domājoši cilvēki, un viņi man teikuši, ka labprāt atbrīvotos no Ventspils mēra Aivara Lemberga ("Latvijai un Ventspilij") ietekmes. Šiem cilvēkiem ir jābūt gataviem uz aktīvu rīcību, un es ceru, ka agrāk vai vēlāk viņi sāks rīkoties un aizies no ZZS. Protams, tiem, kas izdarījuši kriminālnoziegumus, būs par tiem jāatbild," norāda Bordāns.

Politiķis klāsta, ka ir bijis pārejas process no padomju laikiem līdz Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanai, un šajā periodā daudzi padomju laika vadošie darbinieki, kuriem bijusi piekļuve pie informācijas un resursiem, ieguvuši ekonomisku ietekmi. "Lielākā daļa Austrumeiropas valstu ir izgājušas šo procesu un kļuvušas par brīvām un demokrātiskām. Latvija ir iestrēgusi. Manuprāt, mēs esam nonākuši pie robežas, no kuras varam atkrist līdz Ukrainas un Baltkrievijas līmenim vai strauji aiziet normālas eiropeiskas valsts virzienā," savos novērojumos dalās JKP līderis.