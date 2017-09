Raimonds Pauls stāsta par Laimu Vaikuli, Krājbankā zaudēto naudu un saviem labākajiem koncertiem

Par Laimas Vaikules Jūrmalā rīkoto festivālu “Laima Rendez Vous Jūrmala”, kurš tapis, lai aizstātu “Jauno vilni”, Pauls saka: „Pagaidām šim festivālam nav īpaši izdevies sākums, par to ir jādomā. Negribu par to runāt, bet uzskatu, ka tas nav kļuvis labāks par “Jauno vilni”. Pagaidām tas vienkārši ir koncerts”. Par to, vai viņam nav žēl, ka “Jaunais vilnis” nu pārcelts uz Krieviju, viņš saka: “Nē. Uzskatu, ka tas, kā saka muzikanti, jau savu dziesmu nodziedājis”.

Runājot par Eirovīziju, Pauls atzīst, ka to skatās ar smaidu sejā: „Nu kāda traģēdija, ka mūsējie neiekļuva Eirovīzijas finālā. Nu kas būtu, ja viņi iegūtu piekto, septīto vai 16. vietu? Es uz to visu skatos ar vieglu smaidu. Atminaties, kas iepriekšējos gados ieguva pirmās vietas. Kur viņi visi palikusī? Neesmu dzirdējis, ka kāds no viņiem kļuvis par zvaigzni, izņemot „ABBA”. Tā balsošana... katrs balso par savējiem. Pasēdēja, paskatījās un jau otrajā dienā visu aizmirsa”.

Pauls arī atzina, ka viņam vislabāk tīk uzstāties vienkāršajiem ļaudīm, šie koncerti maestro arī ir vismīļākie: “Nesen uzstājos provincē, tas bija interesants koncerts. Kad redzi tautu, tūkstošiem cilvēku… tas ir pats labākais. Savulaik spēlēju gan Andropovam, gan Brežņevam, bet es tam īpašu ievērību nepievēršu. Tā ir vēsture”.

Par to, vai valsts viņam sniegusi atbalstu pēc iekrājumu zaudēšanas “Latvijas Krājbankā”, Pauls saka:



“Nu, ko var valsts? Labāk par to nerunāt… Ja runāšu par to, cik saņem mūsu mākslinieki, būs slikti. Braukšu uz Igauniju, varbūt jūsu valdība man palīdzēs?” Jāatgādina, ka Pauls 2011. gadā bankā zaudēja ap miljons eiro, bet kompensācijā saņēma tikai ap 100 000 eiro.

Padomju laikā Krievijā Baltijas republikas uzskatīja teju par ārzemēm. Vai tagad arī tā ir?

„Nezinu... Kāpēc mēs visu laiku sev atgādinām, ka esam Eiropā? Tas tā ir. Arī puse Krievijas teritorijas ir Eiropā. Nu, un tad? Labāk jādomā par to, lai mūsu dzīves līmenis būtu tāds pats kā Eiropa. Tagad visas robežas vaļā, ne jau velti no Latvijas aizbraukuši tik daudz cilvēku”.



Raimonda Paula un Latvijas Radio bigbenda koncerts Tallinas koncertzālē „Nordea” notiks 30. septembrī. Biļetes uz šo koncertu maksā no 10 līdz 25 eiro.