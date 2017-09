Paši piketētāji bija saģērbušies pavāra un viesmīļa tērpos un dalīja garāmgājējiem skrejlapas.

Uz ielas vidū izliktajiem stendiem bija rakstīts “Vergu sushi”, savukārt lielo plakātu rotāja uzraksts “Negribam algas aploksnēs!”

Portālam Kasjauns.lv par ieplānotajām aktivitātēm iepriekš pavēstīja piketa organizatore Māra Kursīte.

Kursīte arī informēja, ka pēc piketa Krāmu un Tirgoņu ielas stūrī Vecrīgā, kurš sācies ap pulksten 10.00, līdzīgas aktivitātes pulksten 12.00 plānotas arī pie Tērbatas un Merķeļa ielas stūrī esošās “Tokyo City” restorāna durvīm.

Piketu noslēgums ieplānots pulksten 14.00 Krišjāņa Barona ielā 40a, kur arīdzan atrodas šīs restorānu ķēdes filiāle.

Piketētāji esot restorāna darbinieku paziņas

Viens no piketa dalībniekiem vārdā Intars pauda, ka performancei līdzīgā piketa mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību atalgojuma problēmām un negodīgumam, kas valdot ēdināšanas nozarē.

“Šis ir pikets pret aplokšņu algām, neapmaksātām virsstundām un pret negodīgumu. “Tokyo City” ir viens no uzņēmumiem, kuri ar to nodarbojas, par to liecina arī medijos pieejamā informācija. Paši neesam šīs restorānu ķēdes darbinieki, taču tajā strādā mums pazīstami cilvēki. Šādi mēs iestājamies par viņu tiesībām,” skaidroja viens no diviem piketa dalībniekiem.

Uz jautājumu, kādēļ pretenzijas pret ēdināšanas uzņēmuma darbu tiek paustas piketā, nevis, vēršoties atbildīgajās iestādēs, piemēram, Valsts ieņēmumu dienestā (VID), puiši atbild, ka konkrētās akcijas galvenais mērķis ir pievērst tieši cilvēku, garāmgājēju uzmanību.

Piketētāji arī informē, ka līdz šim (ap 10.30) reakcija no blakus esošā restorāna pārstāvju puses vēl nav sagaidīta.

Uzņēmums pieļauj, ka pikets ir konkurentu pasūtījums

Pats uzņēmums gan noliedz, ka maksātu algas, pārkāpjot likumu, un pieļauj, ka protests ir konkurentu pasūtījums.

Restorānu “Tokyo City” pārvaldošā uzņēmuma SIA “Restograd” valdes loceklis Dmitrijs Tribuncovs pauda, ka viņam nav zināma akcijas organizatore.

Viņš pieļāva, ka tas varētu būt kādu konkurentu pasūtījums, taču atteicās precizēt iespējamo konkurentu vai konkurentus.

Tribuncovs arī norādīja, ka piketa aprakstā teiktais par ilgstoši maksātām aplokšņu algām, mazām stundu likmēm, neapmaksātām virsstundām, minimālām sociālajām garantijām un aizdomām par klientu apkrāpšanu nevar tikt attiecināts uz “Tokyo City”.

Uzņēmums vienmēr esot atvērts sadarbībai ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID).

"Nav noslēpums, ka patlaban VID veic plašas pārbaudes restorānu nozarē, tāpēc esam gatavi sadarboties ar VID, sniedzot nepieciešamo informāciju, ja tas ir nepieciešams," sacīja Tribuncovs.

VID pagaidām nav sniedzis komentārus saistībā ar piketiem, taču dienesta Sabiedrisko attiecību daļas speciāliste Kristīne Augstkalne-Jaunbērziņa informēja, ka tas tiks darīts.

Vidējā alga restorānā – līdz 500 eiro

Restorānu “Tokyo City” vadītājs aģentūrai LETA arī atklāja, ka patlaban vidējā mēnešalga restorānos ir 400 līdz 500 eiro robežās, taču uzņēmums strādā, lai vidējās algas rādītāju paceltu līdz 600 eiro mēnesī.

Saskaņā ar Firmas.lv pieejamo informāciju, SIA “Restograd” apgrozījums pagājušajā gadā bija 2,578 miljoni eiro, bet peļņa – 46 566 eiro.

SIA “Restograd” dibināta 2013. gadā, uzņēmuma pamatkapitāls ir 2845 eiro. SIA “Restograd” pieder Krievijā reģistrētam uzņēmumam “Dogma”.

Cita starpā VID publiskojamo datu bāzē esošā informācija liecina, ka uzņēmumam “Restograd” uz šī gada 26. augustu nav VID administrēto nodokļu parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro.

Kopējā uzņēmuma nomaksāto nodokļu summa pērn bija 675 030 eiro, tai skaitā 115 780 eiro iedzīvotāju ienākuma nodoklis un 248 840 eiro Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.