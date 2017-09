Pārzeltītas Brīvības pieminekļa zvaigznes

"Nebija paredzēta zvaigžņu zeltīšana. Likās, ka stāvoklis būs labāks, no sākuma nebija paredzēts. Ar dronu piebraucām, apskatījāmies zvaigznes. It kā kārtībā, bet tad, kad uzcēlām sastatnes līdz augšai, zeltījums pilnībā bija pazudis uz augšējām virsmām, kas pakļautas visiem putniem, nagiem. Zeltījumu pilnībā atjaunoja, jo viņš ir līdz grunts daļai nost, kas nebija paredzēts," raidījumam atklāja restaurācijas darbu vadītājs Edgars Janočko. Tomēr šie neparedzētie darbi kopējās remonta izmaksas nepalielināšot.



Lielākā daļa sastatņu ap Brīvības pieminekli jau ir demontētas, taču restaurācijas darbi vēl nav pat pusē. Šobrīd ir pabeigta pieminekļa obeliska protezēšana un Brīvības statujas labošana, un darbi turpinās jau pieminekļa pakājē un iekšpusē. Tiek nomainītas visas šuves un šis darbs prasa īpašu rūpību.



Līgums paredz, ka Brīvības pieminekļa apkopes darbi jāpaveic līdz 20. oktobrim, bet restauratori sola tos paveikt nedēļu ātrāk. Valstiskuma un neatkarības simbola sapošana valsts simtgades priekšvakarā izmaksās nepilnus 200 tūkstošus eiro, un nākamā kosmētiskā uzpošana varētu notikt pēc desmit gadiem.



Pēdējo reizi Brīvības piemineklim pilna apkope - no pašas lejas līdz augšai - tika veikta pirms 16 gadiem. Taču pieminekļa pēdējā apkope tika veikta 2006. gadā, kad zvaigznes tika attīrītas un to bojātais zeltījums atjaunots restaurācijas darbnīcā. Tolaik, lai atbaidītu putnus, pie zvaigznēm tika uzstādīts speciāls kustības un skaņas sensors, kas gan vēlāk izrādījās savas funkcijas nepildīja.

