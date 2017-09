"Šeit māc ievērojamas bažas, ka pakalpojums kļūs sliktāks un atgriezīsimies tajos laikos, kad būs sūdzības cita pēc citas, tiek apkrāpti klienti – gan Latvijas iedzīvotāji, gan ārvalstu tūristi. Bažas ir lielas. Tūlīt tuvākajā laikā var iestāties bardaks šajā jomā," prognozē Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas vadītājs Ivo Ošenieks.



Uz to norāda arī lidostā šobrīd licencētie taksisti, kas ar bažām gaida pusnakti, kad ierobežojumi tiks noņemti. Tiek izteikta cerība, ka regulāri garām vismaz nobrauks Mārupes pašvaldības policija. "Kas no viņiem, kas brauks, kas maksā nodokļus. Mēs tad maksājam visus nodokļus, visas licences, visu pērkam," saka "BalticTaxi" šoferis Juris.



Pasažieru asociācija uzskata, ka Administratīvā tiesa pieņēmusi lēmumu laikā, kad Autopārvadājumu likumā vēl nav pieņemtas normas, lai vērstos pret negodprātīgiem taksistiem. Satraukumu izsaka arī par tūrismu Rīgā atbildīgā iestāde. Esot risks, ka ārzemnieki atkal tikšot vesti pa aplinkus ceļiem, kā tas bijis iepriekš, beigās pieprasot par braucienu no lidostas līdz centram pat virs simts eiro lielu maksu.



Tā kā Administratīvās tiesas lēmums ir nepārsūdzams, lidosta Rīga šobrīd neredz risinājumu, lai šo no pusnakts gaidāmo nekontrolēto pašplūsmu kaut nedaudz turētu grožos. Tas apdraudēšot ne tikai sabiedrisko kārtību, bet arī pasažieru drošību. "Galvenokārt, ir runa par drošības riskiem, tai skaitā, ar starptautiskā terorisma situāciju, un konvencija uzliek pienākumu nodrošināt lidostas publisko tuvāko apkārtni atbilstoši drošības standartiem," saka lidostas pārstāve Laura Karnīte.



Lidostā skaidro – atsevišķiem taksometru pakalpojumu sniedzējiem varētu būt grūtības normālajā kārtībā izpildīt stingros drošības kritērijus, kas nepieciešami tik tuvai piekļuvei lidostai ar transporta līdzekli. Tāpēc tagad lidosta pati pret savu gribu esot spiesta pārkāpt līgumu ar Starptautiskās civilās aviācijas organizāciju par drošības noteikumiem. "Tas varētu radīt ļoti nopietnas sekas ne tikai lidostai, bet Latvijai, jo konvencijas līguma slēdzēja puse ir Latvijas valsts, nevis lidosta "Rīga"," norāda lidostas pārstāve.



Šī bija pēdējā diena, ka lidostas teritorijā pie pasažieru atlidošanas termināļa pakalpojumus piedāvā tikai divas kompānijas – "Baltic Taxi" un "RedCab". Un pēdējā diena, kad pie lidostas eksistē speciāli izveidots taksometru laukums. Pusnaktī to visu likvidēs, pārveidojot par īstermiņa stāvlaukumu ar cenu 1,50 eiro pusstundā.

