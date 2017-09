Arī Salas un Aknīstes novados izsludina ārkārtas stāvokli lauksaimniecības sektorā

ZM atgādina, ka valdība 29.augusta sēdē apstiprināja rīkojuma projektu "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", kurā ir noteiktas Latvijas administratīvās teritorijas, kurās no šā gada 29.augusta līdz 30.novembrim spēcīgo lietavu un to radīto seku dēļ paredzēts izsludināt ārkārtas stāvokli lauksaimniecības sektorā. Taču ZM ir saņēmusi vēstules arī no Salas novada un Aknīstes novada pašvaldībām ar lūgumu ārkārtējo situāciju izsludināt arī šajos novados.

Saskaņā ar Salas novada un Aknīstes novada pašvaldību ZM sniegto informāciju, arī šajos novados situācija ir kritiska. Nepieredzēti intensīvo lietavu radītajos plūdos arī Salas un Aknīstes novadu teritorijās ir iznīcināti lauksaimniecības augu kultūru sējumi, turklāt lielā daļā lauku vēl joprojām nav iespējams novākt ražu.

Ņemot vērā iepriekš minēto apstākli, arī Salas un Aknīstes novadi jāiekļauj to administratīvo teritoriju sarakstā, kuros tiek izsludināta ārkārtas situācija.

Kā ziņots, valdība nolēmusi 27 novados Latgalē, daļā Vidzemes un Zemgales izsludināt ārkārtas stāvokli lauksaimniecības sektorā, tostarp Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļakas, Viļānu, Zilupes, Alūksnes, Jēkabpils, Madonas, Lubānas, Gulbenes, Cesvaines Varakļānu un Krustpils novados. Ārkārtējā situācija šajos novados izsludināta no šā gada 29. augusta līdz 30. novembrim. Kā atbildīgā institūcija par darbību koordināciju ārkārtējās situācijas laikā noteikta ZM.

Tāpat ziņots, ka ceļu infrastruktūrai un zemniekiem Latgalē plūdu nodarītie zaudējumi tiek lēsti vairākos miljonos eiro.