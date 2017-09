Pēc raidījuma rīcībā esošās informācijas, otrs aizturētais ir Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Zemgales iecirkņa priekšnieks Rolands Strauts, kurš, iespējams, bijis visa organizators. Organizējot dažādus darījumus, viņš stādījies priekšā ar citu vārdu.

Abām personām tiesa kā drošības līdzekli noteikusi apcietinājumu, vēsta "Aizliegtais paņēmiens".

Kriminālprocesa ietvaros veiktas arī 23 kratīšanas dažādās vietās, tostarp aizturēto dzīvesvietā un uzņēmuma apsargājamos objektos, vēsta raidījums.

Valsts policijas priekšnieks Ints Ķuzis, komentējot notikušo, raidījuma studijā atzina, ka, uzzinot no Finanšu policijas par šādu lietu un Strautu, nav bijis pārsteigts, jo ar viņu darba problēmas bijušas jau pirms vairākiem gadiem, taču viņš ilgstoši esot izvairījies no iespējas viņu atbrīvot no amata.

Valsts policijā aģentūrai LETA apstiprināja, ka Strauts savulaik ieņēma Rīgas reģiona pārvaldes Zemgales iecirkņa priekšnieka amatu, taču pērn no dienesta atvaļināts. Iecirkņa priekšnieka pienākumus viņš nepildīja jau no 2015.gada.

Informācija "Firmas.lv" liecina, ka ar VID Finanšu policijas šī gada 26.aprīļa lēmumu piemērots arests SIA "Apsardzes dienests "Verge"" reģistrētajam pamatkapitālam 2845 eiro apmērā.

"Verge" ir reģistrēta 2012.gadā. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir Edgars Mētra. 2016.gadā uzņēmums strādāja ar 180 566 eiro apgrozījumu un cieta 36 195 eiro lielus zaudējumus. Apgrozījums samazinājies par 41%, salīdzinot ar 2015.gadu, bet peļņa sarukusi par 20%.

Aizvadītajā gadā uzņēmumā strādājuši 48 darbinieki. Tā juridiskā adrese norādīta Rīga, Augusta Deglava iela 124-99.