Notikuma vietā ieradās Rīgas Ķengaraga iecirkņa policisti un Speciālo uzdevumu bataljons.



Likumsargi noskaidroja, ka šaudīšanās notikusi no otrā stāva loga un devās uz konkrēto dzīvokli. Policistu ierašanās brīdī dzīvoklī atradās dzīvokļa saimnieks un viņa paziņa. Viens no viņiem bija 2 promiļu stiprā alkohola reibumā, savukārt otra asinīs tika konstatētas 0,8 promiles. Aizdomās par huligānisko darbību veikšanu policisti abus 1977. gadā dzimušos vīriešus aizturēja. Savu rīcību viņi paskaidrot nespēja.



Turpat dzīvoklī tika konfiscētas pistoles, ar ko izdarīti šāvieni. Abi ieroči bijuši oficiāli reģistrēti un piederējuši vienam no aizturētajiem vīriešiem.



Par laimi, šobrīd nav ziņu, ka no vīriešu bezatbildīgās rīcības būtu cietuši cilvēki un dzīvnieki. Policisti noskaidrojuši, ka viena no lodēm trāpījusi kokā un vēl viena – asfaltā.



Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 231. panta otrās daļas - par huligānismu, ja to izdarījusi personu grupa, un, ja tas izdarīts, lietojot ieročus. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.



Abi aizturētie šobrīd atrodas izolatorā.

