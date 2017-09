Uz Ventspils šosejas pie Pūres pabeigti remontdarbi

Tur noņemti visi ātruma ierobežojumi. Ceļam vēl tiks uzklāts horizontālais marķējums.

Būvdarbi pie Pūres tika sākti šopavasar, tika nofrēzēts vecais asfalta segums, demontētas betona apmales, noņemta liekā grunts un atjaunots asfalts.

Būvdarbus veic SIA "Saldus ceļinieks", to izmaksas ir 1,27 miljoni eiro (ar pievienotās vērtības nodokli (PVN)).

Uz Ventspils šosejas vēl turpinās būvdarbi pie Tukuma posmā no 57,76. līdz 68,6.km, ietverot rotācijas apļa izbūvi krustojumā ar reģionālās nozīmes ceļu Jelgava (Tušķi)-Tukums (P98) un tilta pār Vašlejas upi pārbūvi. Šos būvdarbus veic piegādātāju apvienība "Strabag & A.C.B.", un šī posma darbu līgumcena ir nepilni 10 miljoni eiro (ar PVN).

Tāpat notiek darbi vēl divos objektos uz Ventspils šosejas - posmā no Jūrmalas šosejas (pagrieziens uz Priedaini) līdz Varkaļiem (20,06. līdz 23,84.km) un posmā no tilta pār Lielupi (36,49. līdz 38,57.km) līdz pagriezienam uz Jūrmalas centru pie "Circle K" benzīntanka. Šajos posmos darbus veic "A.C.B." ar apakšuzņēmējiem SIA "Tilts" un AS "LNK Industries", un būvdarbu izmaksas ir 11 miljoni eiro (ar PVN).