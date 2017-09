Pieprasījumā ir norādīts, ka Eigima ievēlēšanā tika pārkāptas likuma "Par pašvaldībām" 21.panta un Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikuma 73.punkta prasības.

Eigims esot atteicies atbildēt uz deputātu jautājumiem un rīkot sēdē debates, skatot jautājumu par sevis paša ievēlēšanu. Par notikušo ir lūgts atzinums arī vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministram Kasparam Gerhardam (VL-TB/LNNK).

Turklāt pieprasījuma autoriem esot radušās bažas par Eigima rīcībspēju, kad viņš "no vienas puses nesaprot to, kas viņam kā sēdes vadītājam tiek jautāts, no otras - to, ko pats bija pateicis".

Pieprasījuma iesniedzēji vērš uzmanību, ka Daugavpils pilsētas dome patlaban ir prezidējošā pilsēta Latvijas Lielo pilsētu asociācijā un tās priekšsēdētājs ir ievēlēts arī Latvijas Pašvaldību savienības valdē, tāpēc turpināt diskreditēt Daugavpili ne vietējā, ne arī nacionālā līmenī, neesot pieļaujams.

Kā ziņots, Eigims otras Latvijas lielākās pilsētas mēra amatā tika ievēlēts sestdien, kad no šī amata tika gāzts Andrejs Elksniņš "Saskaņa". Lai arī Eigims vārdos bija paudis apņemšanos veidot plašu koalīciju, kurā varētu iesaistīties arī "Saskaņas" deputāti, sestdien Daugavpils domes otrajā ārkārtas sēdē par Eigimu nobalsoja desmit deputāti, bet visi pieci "Saskaņas" pārstāvji balsoja pret.