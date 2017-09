Sākotnēji bija iecerēts, ka jau šogad zaļajā pļavā Alsungas ielā vajadzēja slieties jaunajam Liepājas cietumam. Plašajā ēku kompleksā vieta būtu 1 200 ieslodzītajiem. Rezultātā slēgtu trīs citas ieslodzījumu vietas – Brasas, Jelgavas un veco Liepājas cietumu.

Taču process pamatīgi iestrēdzis. Arī no iespējamajiem būvniekiem saņemtie piedāvājumi krietni pārsniedz sākotnēji aplēstās būvniecības izmaksas apmēram 74 miljonu eiro apmērā. ,,Bija indikācijas arī no kontroltāmēm, ka šajā finansējumā to projektu, ko mēs esam paredzējuši, par šādu summu uzbūvēt nevar, bet mēs negribējām ar minējumiem nodarboties, tāpēc, saņemot šos piedāvājumus, liela pārsteiguma nebija. Summa ir nedaudz lielāka,” uzskata Tieslietu ministrijas (TM) valsts sekretārs Raivis Kronbergs.

“UPB” piedāvājums ir par 54% dārgāks, pārsniedzot 114 miljonus eiro bez Pievienotās vērtības nodokļa. Savukārt “Re&Re” piedāvātā cena, par kādu uzņēmums būtu gatavs uzbūvēt cietumu, ir par 66% lielāka – 123 miljonu eiro apmērā (bez PVN).

Cietumu bija plānots būvēt par valsts budžeta līdzekļiem. Taču iespējamās izmaksas uzblīdušas par apmēram 50 miljoniem eiro. Šobrīd valsts maka turētāji sadārdzinājumu finansēt nav gatavi. ,,Dubults sadārdzinājums iepirkumā – tas ir īpaši jāpamato un jāskaidro, kāpēc tāda situācija ir radusies. Tieši tādēļ TM ir dots uzdevums, lai valdības sēdē izstāstītu gan ēkas specifiku, gan parādītu, ka tiešām šajā periodā, kopš cietuma būvniecības sākuma plānošanas, būvniecības cenas ir tik ļoti mainījušās,” norāda finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola (ZZS).

Iepirkumā savus piedāvājumus iesniedza vien divi pretendenti. Viens no svarīgākajiem iemesliem mazajai interesei varētu būt fakts, ka uzņēmumam nepieciešams Industriālās drošības sertifikāts, ko izsniedz Satversmes aizsardzības birojs. Taču vairāki ietekmīgi būvnieki pielaidi valsts noslēpumam zaudējuši. Konkurences trūkums varētu būt viens no iemesliem būvniecības dārdzībai.

Turklāt valsts interešu pārstāvji aizstāv būvniekus. Esot pasūtīta speciāla ekspertīze, kurā secināts, ka būvnieku piedāvātā cena esot adekvāta. ,,Saņēmām no Latvijas Būvinženieru savienības slēdzienu, ka šīs cenas ir atbilstošas šodienas tirgus situācijai, ņemot vērā to, ka būvniekam ir jāierēķina būvniecības indeksācija, kādas ir iespējama šīs būvniecības laikā,” norāda Tiesu namu aģentūras projektu vadītājs Agris Balodis. Tāpat viņš neuzskata, ka būvnieku starpā, iespējams, notikusi kāda slēpta vienošanās, lai cenu mākslīgi palielinātu: ,,Man šādas aizdomas nevarētu rasties, jo ir šie slēdzieni. Šī summa atbilst šim projektam.”

Šajā iepirkumā cena ir tikai viens no nosacījumiem, ko ņems vērā, izvēloties cietuma būvnieku. Līdz ar to nav izslēgts, ka uzvarētājs varētu būt dārgākās cenas piedāvātājs, ar vairākām tiesvedībām saistītais “RE&RE”. Uzņēmuma vadība komentēt iespējamo Liepājas cietuma būvniecību atteicās. “RE&RE” ģenerāldirektors Didzis Putniņš rakstiskā atbildē norāda, ka ,,Vērtējot publiski izskanējušos komentārus, norādām, ka, pasūtītājam neveicot izmaiņas projektā, nav pamatojuma veikt izmaiņas būvnieka piedāvājumā. “RE&RE” šobrīd gaida oficiālu informāciju no pasūtītāja, kas līdz šim brīdim nav saņemta. Kamēr situācijas apstākļi ir neskaidri, “RE&RE” plašāk situāciju nekomentēs.”

“RE&RE” piedāvātā cena bija par deviņiem miljoniem augstāka nekā “UPB”. Iemesls varētu būt tas, ka “UPB” pašam pieder ražotnes Liepājā, kas izgatavo šim projektam nepieciešamos materiālus. Līdz ar to nav papildu uzcenojuma un zemākas transportēšanas izmaksas. ,,Šī objekta specifika ir izmērā, lielums ir neparasts it sevišķi Latvijai. Savukārt konstrukciju ziņā mēs esam būvējuši sarežģītākus objektus gan Latvijā, gan ārvalstīs,” norāda “UPB” valdes priekšsēdētājs Dainis Bērziņš. Viņš uzskata, ka ,,skatoties uz to, kas šobrīd notiek tirgū, es nesagaidītu tuvākajos trīs līdz piecos gados būtisku izmaksu samazinājumu. Ja tiks sludināts jauns konkurss, tad ir risks, ka izmaksas pieaugs.”

Būvnieku piedāvājumi būs spēkā līdz novembra beigām. Līdz tam valdībai un atbildīgajām amatpersonām jāpieņem lēmums. Eiropas naudu šim projektam piesaistīt nevar. Līdz ar to politiķiem jāizlemj, vai papildu 50 miljonus segt no budžeta līdzekļiem vai aizņēmuma, kas projektu sadārdzinās vēl vairāk. Vēl viena iespēja – projektu iesaldēt.

Kronbergs piedāvā ,,būvniecības procesu turpināt”, jo ,,nauda pietrūkst nobeigumam”. Taču situācija ir neapskaužama. Nauda, lai cietuma būvniecību pabeigtu, nav. Tajā pašā laikā būvprojekta izstrādei izlietoti jau vairāk nekā divi miljoni eiro. Vēl tikpat pērn iztērēja veco cietumu remontos, ko varētu nedarīt, ja būtu jauna ieslodzījumu vieta. ,,Pa to laiku, kamēr nav uzbūvēts šis jaunais cietums, mums ir jāturpina uzturēt infrastruktūru, kas ir ļoti novecojusi. Ja mēs paraugāmies uz izmaksām, tad trīs gadu laikā no 2013. līdz 2016. gadam izmaksas ir pieckāršojušās, kas tiek novirzītas vecās cietuma infrastruktūras uzturēšanai,” secinājusi Valsts kontroles padomes locekle Ilze Grīnhofa.

Kavēšanās un termiņu pagarināšana rada risku, ka ikgadējie izdevumi par veco cietumu ēku uzturēšanu un remontiem turpinās pieaugt. Piemēram, par septiņiem mēnešiem aizkavējās cietuma būvprojekta izstrāde un saskaņošana. Taču kompensāciju par kavēšanos no piegādātājiem valsts puse nepieprasīja.