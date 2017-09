Ugunsgrēku dēļ no mājām Rīgā un Cēsis evakuē cilvēkus; dažus izglābj ar autokāpnēm

VUGD kopumā saņēmis 42 izsaukumus, no kuriem 15 bija uz ugunsgrēkiem, 23 - uz glābšanas darbiem, un četri bija maldinājumi.



Vakar plkst.17.40 tika saņemts izsaukums uz paaugstinātas bīstamības ugunsgrēku Rīgā, Lēdurgas ielā, kur divstāvu dzīvojamajā ēkā 70 kvadrātmetru platībā dega otrā stāva virtuve un istaba, kā arī bēniņi. Visi mājas iedzīvotāji bija paspējuši evakuēties pirms glābēju ierašanās. Ugunsgrēks tika likvidēts plkst.20.30.



Cēsīs, Marijas ielā, plkst.4.39 no rīta izcēlās ugunsgrēks divstāvu dzīvojamās ēkas pagrabā, kur dega pirts un dušas telpa desmit kvadrātmetru platībā. Pirms glābēju ierašanās no ēkas bija evakuējušies septiņi cilvēki, bet glābēji ar kāpņu palīdzību izglāba vēl trīs cilvēkus no ēkas otrā stāva. Ugunsgrēks tika likvidēts īsi pēc plkst.6.



Tāpat glābēji palīdzēja diviem laivotājiem Aiviekstes upē, kuri nomaldījās no savas grupas. Glābēji viņus atrada un droši nogādāja krastā.



