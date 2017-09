Vienlaikus Eigims skaidri neatbildēja uz jautājumu, vai tieši viņš tagad tiks virzīts par priekšsēdētāja amata kandidātu no koalīcijas, kurā apvienojušies seši Latgales partijas un trīs no "Mūsu partijas" saraksta ievēlēti deputāti. Neviens no šiem trim no "Mūsu partijas" ievēlētajiem deputātiem nav šīs partijas biedrs, tostarp pats Eigims joprojām darbojas Latvijas Zemnieku savienībā.

Šodien plkst.15 plānots sasaukt Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdi, kurā tiks ievēlēts jaunais domes priekšsēdētājs, savukārt pirmdien plānots ievēlēt jaunā domes priekšsēdētāja vietniekus.

Pēc Eigima domām, šodien Daugavpils domē notikušais esot bijis viena cilvēka teātris. "Pec Elksniņa šodienas izgājiena es neticu, ka viņš domā par pilsētas iedzīvotājiem," izteicās Eigims. Viņš gan pateicās "Saskaņas" deputātiem par līdzšinējo darbu un sacīja, ka aicinās visus deputātus, arī "Saskaņas" pārstāvjus un Elksniņu, veidot domē plašu koalīciju.

Kā ziņots, sestdien Daugavpils pilsētas domes deputāti nolēma no domes priekšsēdētāja amata atbrīvot Elksniņu. Elksniņa un partijas "Saskaņa" cerētie pārsteigumi nenotika un par Elksniņa gāšanu no amata nobalsoja visi seši Latgales partijas deputāti, ka arī trīs deputāti no "Mūsu partijas" saraksta. Savukārt pret Elksniņa gāšanu bija visi pieci "Saskaņas" deputāti, un šo lēmumu neatbalstīja arī Līvija Jankovska (Mūsu partija).

Pirms balsojuma izteikties vēlējās tikai Elksniņa atbalstītāji, savukārt viņa gāzēji no runām atturējās. Daugavpils domes priekšsēdētāja vietnieks Valērijs Kononovs (S) paziņoja, ka pilsēta tikusi apspļaudīta jau 2009.gadā, kad noticis apvērsums un Jānis Lāčplēsis no mēra krēsla gāzis Rihardu Eigimu, un tagad pilsēta atkal tiekot apspļaudīta. Savukārt deputāte Marjana Ivanova-Jevsejeva (S) sūrojās, ka pilsēta esot nogurusi no intrigām, turklāt Elksniņa vadībā "daudz kas šajos divos mēnešos ir izdarīts".

Savukārt deputāte Jankovska teica, ka grib dzirdēt pamatojumu, kādēļ Elksniņam tiek izteikta neuzticība. Viņas vērtējumā, Elksniņš ir jauns politiķis, kuram ir daudz labu ideju pilsētas attīstībai. Jankovska savā runā lūdza piedošanu pilsētas iedzīvotājiem par to, ka izveidojusies šāda situācija.

Bijušais Daugavpils mērs Jānis Lāčplēsis (Latgales partija) aģentūrai LETA paziņoja, ka gan pirms, gan pēc vēlēšanām uzskatījis, ka Elksniņš nevar būt pilsētas mērs. "Viņš ir apliecinājis, ka netiek galā ar savu pienākumu izpildi. Tas, ka viņš tik āri zaudēja citu pašvaldības deputātu atbalstu, man ir pārsteigums. Meli un propaganda ir īstais Elksniņa darba stils, kas ne pie kā laba nenoved," izteicās politiķis.

Daugavpils domes priekšsēdētāja vietniece Jankovska pēc balsojuma par Elksniņa gāšanu, kurā viņa atturējās, aģentūrai LETA izteicās, - ja būtu paredzējusi, ka izveidosies šāda situācija, partijas valde varētu būtu pieņēmusi citu risinājumu. "Mēs nopietnāk attiektos pret to, ar ko ejam uz vēlēšanām un kādi cilvēki ir mūsu sarakstā," sacīja Jankovska, acīmredzot kritizējot Eigimu un vēl divus domniekus, kuri tika ievēlēti no "Mūsu partijas" saraksta, taču nav tās biedri, un tagad nolēma gāzt Elksniņu.

Par to, vai strādāt koalīcijā vai opozīcijā, Jankovska lemšot pēc tam, kad būs oficiāli zināms nākamais mēra amata kandidāts, kas pašlaik nav publiski nosaukts. "Jebkurā gadījumā esmu par godīgu politiku un uzskatu, ka šodien visiem 15 deputātiem bija jāizsaka savs viedoklis, kāpēc domē ir jānotiek šīm pārmaiņām," piebilda politiķe.

Pieprasījumu sasaukt domes ārkārtas sēdi pašvaldībā iesniedza deviņi jaunizveidotās koalīcijas pārstāvji.

Trīs no "Mūsu partijas" saraksta Daugavpils domē ievēlētie deputāti jau ir parakstījuši jaunu koalīcijas līgumu ar līdz šim pašvaldības opozīcijā strādājušo Latgales partiju, kuru domē pārstāv seši deputāti.

24.augustā Daugavpils pilsētas domes deputāti ārkārtas sēdē neatbalstīja pašvaldības vadītāja Elksniņa rosināto domes priekšsēdētāja pirmā vietnieka Riharda Eigima ("Mūsu partija") atbrīvošanu no ieņemamā amata.

Daugavpils domē ir 15 deputātu vietas. Sešas ir līdzšinējiem opozicionāriem Latgales partijai, piecas pašreizējā mēra Elksniņa pārstāvētajai "Saskaņai", bet četras - "Mūsu partijai".