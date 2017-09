1962. gadā dzimusī darbone par upuriem izvēlas tikai sievietes. Iesākumā viņa lūdz parādīt ceļu, bet pēc tam paziņo, ka liktenis lēmis šo sastapšanos. Upurim sejā vai virs galvas krāpniece redz krustu, kas nozīmējot, ka mirs uzrunātās dēls.

Seši gadi cietumā

Gadās gan, ka sievietei nemaz nav dēla, bet trāpījuma gadījumā blēde nosauc precīzu un drīzu nelaimes datumu, piedāvājot noņemt uzlikto lāstu. Rudevica mēdz uzdoties par Zilākalna Martas meitu. Pakalpojums maksā dārgi – krāpniece iztukšo ne tikai cietušās maku, bet arī spēj viņu tā suģestēt, ka sievietes dodas uz bankomātu. Zīlniece arī stingri aizliedz kādam par tikšanos stāstīt, citādi atkal tikšot uzlikts lāsts.

2008. gadā kāda kundze ne tikai atdeva 500 latu, bet vēl aizgāja uz banku un atdeva Rudevicai visus mūža ietaupījumus, zaudējot vēl 10 000 latu. Tomēr blēdi aizturēja policija, un likumsargus viņa nespēja nohipnotizēt.

2009. gadā Rudevicai tiesa piesprieda sešus gadus cietumā – no 13 cietušajām bija izmānīti gandrīz 14 545 lati un arī dārglietas. Mantas konfiskāciju tiesa nepiemēroja, jo nebija ko ņemt.

Policija atkratās

Tagad viņa ir atgriezusies un ķērusies pie vecā aroda. Nesen cieta grāmatu izdevējas, apgāda "Zvaigzne ABC" vadītājas Vijas Kilblokas draudzene, kura zaudēja 180 eiro.

Kilbloka "Facebook" atklāj, ka pierunājusi draudzeni uzrakstīt iesniegumu policijai, bet Centra rajona iecirknī iestāstīts, ka labāk atteikties no prasības ierosināt kriminālprocesu, un draudzene, baidīdamās no solītajām klapatām, parakstījusi atteikumu. Tomēr attēlos no TV3 raidījuma Bez tabu viņa pazinusi savu apvārdotāju, un Kilbloka par to informējusi Valsts policiju.

Kilbloka pamāca, kā atsist lāstu

Izdevēja aicina aculieciniekus fotografēt šo krāpnieci darbībā un ziņot policijai. “Un nebaidieties no lāstiem! Tie jums nav uzlikti, un arī tā draņķe jums tos uzlikt nevar. Ja kāda ragana saka jums lāstus, pastiepiet pret viņu roku ar plaukstu virzienā uz lādētājas seju un sakiet: “Tev pašai, tev pašai,” pārmetiet sev krustu un ejiet tālāk ar mieru,” pamāca Kilbloka.

“Tā man mācīja bērnībā manas pesteļošanā un dziedniecībā ļoti zinošās tantes,” pasmaida izdevēja. “Bet vislabākais ir neielaisties sarunās ar šaubīgām ielu prasītājām, neskatīties acīs, iet prom labi ātri. Un, protams, naudas zaudējuma gadījumā rakstīt policijai iesniegumu, kaut vai aiz solidaritātes pret citām sievietēm, kuras arī var kļūt par upuriem.”

Grozās centrā

Visbiežāk zīlniece grozās Brīvības un Lāčplēša ielas krustojumā, lūdzot pastāstīt, kā nokļūt līdz medicīnas centram "ARS". Nesen viņa manīta Vērmaņdārzā, kur meklējusi ceļu uz Smilšu ielu, esot redzēta arī Dobelē.

Valsts policijā atzīst, ka šajā gadījumā krāpšana ir grūti pierādāma, jo teorētiski cilvēks naudu dod labprātīgi. Tomēr likumsargi aicina cietušos uzrakstīt iesniegumu un nodot viņu rīcībā uzņemtos video un fotogrāfijas.