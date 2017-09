Pirmo reizi Kauguros uz lielās skatuves uzstāsies populārā Ukrainas māksliniece Ani Lorak. Kauguru svētkos būs arī ekstrēmais velo šovs, talantīgāko skeitbordistu un ielu vingrotāju paraugdemonstrējumi. Svētku noslēgumā – krāšņa uguņošana.

Vakara koncertā – “Musiqq”, Intars Busulis un “Abonementa orķestris”, Ani Lorak

Uz lielās skatuves no plkst. 17.00 muzicēs pazīstamais radio dīdžejs Toms Grēviņš, kas klausītājus iesildīs pirms vakara koncerta. Plkst. 19.00 Kauguru svētku vakara koncertprogrammu atklās pašmāju popmūzikas grupa “Musiqq”, kas svētkos atskaņos gan klausītāju jau iemīļotas, gan jaunākās dziesmas. Jau trešo gadu Kauguros koncertēs viens no Jūrmalā un Latvijā iemīļotākajiem un harizmātiskākajiem dziedātājiem Intars Busulis un “Abonementa orķestris”, kuru muzikālo priekšnesumu krāšņos stīgu kamerorķestris. Trešie Kauguru svēti noslēgsies ar Intara Busuļa un Ani Lorak kopīgu uzstāšanos un uguņošanu pēc koncerta.

Ekstrēmais velo šovs un sporta paraugdemonstrējumi

Šogad pirmo reizi Kauguru svētku programmā iekļautas arī mūsdienīgas un ekstrēmas sporta aktivitātes, kas patiks gan jauniešiem, gan visiem aktīva dzīvesveida cienītājiem. Svētkos piedalīsies Baltijas valstīs labākā ekstrēmā velo šova komanda “Greentrials”, kas apvieno spēcīgākos BMX un velo un moto triāla sportistus. Ekstrēmajā velo šovā uzstāsies BMX freestyle, BMX flatland, velo un moto triāla pārstāvji, kas programmā “Greentrials Bike Tour” skatītājus pārsteigs ar trīs dažādiem aizraujošiem šoviem. Tāpat interesenti varēs piedalīties biedrības “Baltic BMX School” meistarklasēs, apgūstot BMX triku pamatelementus. Savukārt ielu vingrotāju trikus un kombinācijas dažādās sarežģītības pakāpēs demonstrēs Latvijas Ielu vingrotāju biedrības talantīgākie ielu vingrotāji. Rīgas Skeitborda skolas profesionāļu vadībā svētku apmeklētājiem būs iespēja ne tikai vērot, bet arī apgūt arī viena no populārākajiem ekstrēmā sporta un izklaides veidiem – skeitborda – pamatus: atspērienu, līdzsvara turēšanu, nelielu konstrukciju pārvarēšanu un citus braukšanas ar skrituļdēļi elementus.

Pagalmu spēles un dažādas aktivitātes visas dienas garumā

Šobrīd Kauguri ir Jūrmalas pilsētas apdzīvotākā daļa – tajā dzīvo vairāk nekā puse pastāvīgo Jūrmalas iedzīvotāju. Kauguru apkaimi veido daudzstāvu dzīvojamo māju apbūve. Pilsētas bērniem neatņemama brīvā laika pavadīšana ir pagalma spēles, kas saliedē, aktīvi nodarbina un vienlaikus attīsta arī radošo domāšanu. Kauguru svētku laikā būs iespēja izmēģināt iecienītākās pagalma spēles – gumijas lēkšanu, lecamauklas griešanu, klasītes, akmens, šķēres, papīrītis, desas, gurķus, ķerenes, aklās vistiņas, laupītājus un citas –, kas tiks izspēlētas Tallinas ielā. Ģimenēm ar bērniem sagatavota arī interesanta šķēršļu josla un radošās darbnīcas. Par godu Jūrmalai nozīmīgās personības, mākslinieka un bērnu rakstnieka Alberta Kronenberga, jubilejas gadam tiks veidota bērnu zīmēta un krāsota puzle no autora grāmatu ilustrācijām, bet Kronenberga grāmatu istabā bērni varēs klausīties pazīstamāko stāstu “Mazais ganiņš”, “Jērādiņa” un “Pieci kaķi” priekšlasījumus. Saldummīļi svētku laikā varēs baudīt Latvijas labākos saldējumus par draudzīgām cenām īpašā Ekselence, Pols un Kārums saldējuma pieturā no plkst. 13.00 līdz 18.00.

Kauguru svētku koncerti noslēgsies ar vērienīgu uguņošanu. (Foto: Publicitātes foto)

Svētkos uzstāsies arī Jūrmalas radošie kolektīvi ar teātra, dziesmu un deju priekšnesumiem no plkst. 13.00 līdz 17.00.

Kauguru svētki norisināsies vienā no plašākajām ielām Kauguros – Tallinas ielā, posmā no Mazās Nometņu ielas līdz Jurģu ielai.

Kauguru svētku programma un informācija par citiem pasākumiem pieejama Jūrmalas pilsētas mājaslapā www.jurmala.lv.

Svētku laikā Jūrmalā noteiktas izmaiņas satiksmes organizācijā, gan nodrošinot papildus pilsētas sabiedriskā transporta reisus pasākumu apmeklētāju ērtībām, gan paredzot ierobežojumus automašīnu satiksmei.

Satiksmes ierobežojumi:

Satiksme tiks slēgta:

• No ceturtdienas, 31. augusta, plkst. 9.00 līdz piektdienas, 1. septembra, plkst. 20.00 – Tallinas ielā no Rūpniecības ielas līdz Kauņas ielai,

• No piektdienas, 1. septembra, plkst. 20.00 līdz svētdienas, 3. septembra, plkst. 9.00 –Tallinas ielā no Mazās Nometņu ielas līdz Jurģu ielai,

• No piektdienas, 1. septembra, plkst. 9.00 līdz svētdienas, 3. septembra, plkst. 9.00 – Tallinas ielas stāvvietas posmā no Mazās Nometņu ielas līdz Jurģu ielai,

Sabiedriskā transporta kustība:

Sestdien, 2. septembrī, tiks nodrošināti papildus Jūrmalas pilsētas sabiedriskā transporta reisi:

• Nr. 4 “Bulduri – Sloka” plkst. 23.10 un 23.20 no pieturvietas “Dz.st.Sloka”, pagarinot reisu līdz Priedaine caur Buļļuciemu,

• Nr. 6 “Sloka – Ķemeri” plkst. 23.20 no pieturvietas “AO Sloka”,

• Nr. 8 “Muižas iela – Ganību iela” plkst. 19.30 no pieturvietas “Muižas iela”; plkst. 23.20 no pieturvietas “Ganību iela”.

Ņemot vērā satiksmes organizācijas izmaiņas, sabiedriskā transporta maršruti Nr. 10, 10a un 11 kursēs pa Skolas ielu un Talsu šoseju.