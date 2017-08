LLPA pārstāve Dagnija Dižbite-Svarinska aģentūru LETA informēja, ka asociācija ir nosūtījusi Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) lielo pilsētu viedokli par likumprojektiem "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā" un "Grozījumi Izglītības likumā". LLPA vērš ministrijas uzmanību uz vienu no galvenajiem jautājumiem šai reformā, proti, pāreju uz pamatizglītības apguvi no sešiem gadiem. Lielo pilsētu izglītības speciālisti atbalsta šādas normas ieviešanu, tomēr norāda, ka ir lielas bažas par to, kāds būs reformas īstenošanas mehānisms un ka noteiktais uzsākšanas laiks - 2018.gada 1.septembris - ir pāragrs pārmaiņu kvalitatīvai ieviešanai.

Joprojām ir neskaidri jautājumi par to, kādas tieši būs prasības mācību videi un saturam sešgadnieku apmācībai, kaut arī pašvaldības budžeta plānošana 2018.gadam sākas jau tagad, norāda asociācija. LLPA uzskata, ka sagatavošanas darbiem jāatvēl ilgāks laiks, lai visas pašvaldības un izglītības iestādes spētu nodrošināt atbilstošu mācību vidi, mācību saturu un pedagogus, nenodarot kaitējumu bērnu veselībai un spējai iekļauties mācību procesā.

"Ir saprotams, ka ir būtiskas atšķirības, kāda mācību vide ir piemērota sešgadniekam un kāda šobrīd ir piedāvāta septiņgadniekam vai pat astoņgadniekam, taču pašreiz nav zināms tieši kādas prasības tiks noteiktas un kādi sagatavošanas darbi jāveic pašvaldībām, lai nodrošinātu piemērotu mācību procesu," norāda LLPA izpilddirektors Viktors Valainis.

Viņš uzsver, ka jau šobrīd notiek plānošana Eiropas Savienības (ES) fondu līdzekļu apguvei izglītības iestāžu infrastruktūras pārbūvē, tādēļ vēl jo vairāk pašvaldībām ir jābūt skaidrībai, kādas izmaiņas veicamas papildus jau plānotajām. Šogad lielajās pilsētās mācības pirmajā klasē uzsāk gandrīz 11 000 skolēnu. "Aprēķinot, cik piecgadnieku šogad uzsāks mācības pirmskolas izglītības iestādēs, redzam, ka tie ir gandrīz 9000 bērnu. Tas nozīmē, ka ar tādu, gandrīz dubultlielu, pirmās klases skolēnu skaita pieaugumu jārēķinās nākamgad, ieviešot mācību uzsākšanu no sešiem gadiem," norāda Valainis.

LLPA rosinājusi papildināt likumprojektu "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā" ar norādi, ka vispārējās pamatizglītības apguves no sešu gadu vecuma īstenošana sākas no 2018.gada 1.septembra, savukārt tā ieviešana iespējama divu gadu periodā.