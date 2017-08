Nevari justies drošs pat gaišā dienas laikā: iepriekš sodīts zaglis Teikā apzog jaunu meiteni

Likumsargi no sievietes uzzināja, ka 17.augustā ap pulksten 16.00 viņas meita mierīgā solī devās no tirdzniecības veikala uz mājām. Pēkšņi 2008.gadā dzimušajai meitenei pieskrēja klāt aizdomās turētais vīrietis, sagrāba viņu no mugurpuses un izrāva no rokām mobilo telefonu.

Rīgas Teikas iecirkņa policisti uzsāka izmeklēšanu, kuras laikā noskaidroja, ka nozagtais telefons ieķīlāts tuvējā lombardā. Veicot operatīvo darbu, telefons tika izņemts un atgriezts cietušajai meitenei.

28. augustā likumsargi aizdomās par šī nozieguma izdarīšanu aizturēja 1988. gadā dzimušo vīrieti. Aizturētais vīrietis jau iepriekš ir nonācis policijas redzeslokā par narkotisko vielu lietošanu un zādzībām.

Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 176. panta pirmās daļas - par svešas kustamas mantas nolaupīšanu, ja tā saistīta ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu.

Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

Šobrīd aizturētais vīrietis atrodas izolatorā, un šodien, 30.augustā, tiks lemts jautājums par viņa apcietināšanu.