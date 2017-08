Kaut kopš pagājušās vasaras kādreizējais svarcelšanas olimpietis esot uzcītīgi trenējies nesot smago ministra portfeli un ceļot valsts aizsardzības spējas, vienam likt centneru smagās bruņrupucienes Trīnu un Čelsiju uz svariem viņam negribas riskēt, un tāpēc šogad talkā saukts Kanādas bruņoto spēku pulkvežleitnants Veids Ratlands (Wade Rutland), kurš komandē NATO paplašināto kaujas grupu Latvijā. Šāda izvēle ir visnotaļ loģiska, ja atceramies, ka bruņrupučus visai pamatoti dēvē par “dzīvnieku pasaules tankiem”.. Un kur gan citur, ja ne brašo Kanādas kareivju rindās meklēt smagās kaujas tehnikas ekspertus.

Galapagu bruņrupucienes Trīna un Čelsija ik vasaru tiek svērtas jau kopš 2001. gada, kad spēkavīrs Raimonds Bergmanis pirmo reizi apņēmās tās ne tikai nosvērt, bet arī iznest no iekštelpām uz saulaino āra aploku. Darbs nebija pārāk grūts, jo tad jauno rāpuļu svars nesasniedza pat 40 kilogramus. Bruņrupucienēm strauji augot, drīz jau bija nepieciešami palīgi, jo katra neuzmanīga svērēju kustība dzīvniekiem varēja izrādīties liktenīga (krītot, sadragātas bruņas). Tā pie šī atbildīgā uzdevuma gadu gaitā ķērušies teju visi Latvijas dižākie spēkavīri, kā arī šķēpmetējs Voldemārs Lūsis, kamaniņu braucēji brāļi Šici un daudzi citi spēka mitriķi.

Pagājušajā vasarā Trīnas un Čelsijas svars sasniedza attiecīgi 104 un 89,5 kilogramus. Lai arī tiek rakstīts, ka pasaules apdraudēto sugu sarakstā ierakstīto Galapagu bruņrupuču mātītes sasniedz pat 135-180 kilogramu svaru, gaidīt strauju ikgadēju Trīnas un Čelsijas svara pieaugumu būtu diezgan naivi, jo, sasniedzot 80-90 kg, augšana kļūst tikko manāma, vai pat iestājas svara svārstības, kā tas bija jau vērojams iepriekšējos gados. Bruņrupuču svaru var ietekmēt dažādi faktori. Viens no tiem – temperatūra. Jo tā zemāka, jo mazāka ēstgriba... Neskatoties uz to, pēc svara tendencēm tomēr var spriest par dzīvnieka veselības stāvokli un labsajūtu. Bez tam, Galapagu bruņrupuču svēršanai ir arī visai simboliska nozīme. Šī suga jau pati par sevi ir simbols cilvēku alkatībai un bezatbildībai un pierādījums tam, cik ātri no zemes virsas var pazust vareni un šķietami neievainojami dzīvnieki! Un tieši spēkavīru misija no seniem laikiem ir bijusi glābt pasauli! Savukārt zoodārzu misija ir saglabāt izzūdošās sugas un izglītot cilvēkus, lai tie pret dabas vērtībām attiektos saudzīgi.