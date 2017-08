Trešdien Latviju pārņems vasarīgs siltums

Pārsvarā gaidāms neliels mākoņu daudzums. Nokrišņu nebūs. Dienā dienvidu, dienvidrietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 8-13 metriem sekundē.

Minimālā gaisa temperatūra naktī un no rīta gaidāma no +5 grādiem vietām Austrumlatvijā līdz +13 grādiem piekrastē, maksimālā temperatūra pēcpusdienā - no +19..+21 grāda valsts austrumos un dažviet piekrastē līdz +22..+25 grādiem rietumu un centrālajos novados.

Rīgā trešdien gaidāms sauss un saulains laiks, vairāk mākoņu būs no rīta. Lēns dienvidu vējš kļūs mērens. Gaisa temperatūra paaugstināsies no +11 grādiem saullēktā līdz +24 grādiem pēcpusdienā.