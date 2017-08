MVT Vasaras mājā notiks sezonas noslēguma izstāde “Andra istaba”

Mākslai vajag telpu Vasaras mājas 2017. gada programmas noslēgumā četras dienas būs apskatāma “Andra istaba”. Tā darbojusies no programmas sākuma kā autonoma izstāžu telpa ar ieeju no pagalma puses. Sākumā tajā bija eksponēta tikai Andra Grinberga trešā filma “Laiks” (2015, kamera un montāža – Renārs Horsts) ar bezgalīgu debesu filmējumu. Taču katra programmas norise tajā atstāja savu nospiedumu, to ar kaut ko papildināja. Tagad šī telpa ir aizaugusi, kļuvusi par šīs sezonas relikvāriju un visas programmas kopsavilkumu.

Katrai lietai savs laiks, laiks runāt un laiks klusēt. Mums – šī gada vasaras programmas organizētājiem – ir pienācis laiks atskatīties. Kopizstādē “Andra istaba” būs eksponēti darbi no Andreja Granta, Ināras Eglītes (sadarbībā ar Mariju Luīzi Meļķi un reperi Abra), Ivara Grāvleja, Andra Eglīša, Helēnas Heinrihsones un izstādes “Kopā” (Kristīnes Madjares, Bruno Birmaņa, Andra Grinberga). Līdzšinējā “Andra istabā” atkal paliks tikai Andra Grinberga trešā filma.

Savukārt sestdien, 10. septembrī plkst. 18:00 izstādes “Andra istaba” ietvaros notiks svinības – visas Mākslai vajag telpu Vasaras mājas 2017. gada sezonas “Ārup. Andris Grinbergs” noslēguma pasākums. Tajā aicināti piedalīties visi programmas mākslinieki un organizatori.

Vakara īpašais viesis būs mūziķis Andrejs Jahimovičs un rokgrupa “Cements”. Grupa radusies 1984. gadā Rīgas rokmūzikas pagrīdē, vienā periodā ar leģendārajām padomju rokgrupām “Kino” un “Zoopark”. Vēl 1983. gadā Andrejs Jahimovičs komjaunatnes komitejas paspārnē dibināja neformālā Rīgas rokkluba priekšvēstnesi. Toreiz mūzikas grupām, kuras nebija valsts filharmonijas, vai kāda kolhoza paspārnē, nebija iespējas publiski uzstāties. Komjaunatnes komiteja no vienas puses deva iespēju legālizēt koncertdarbību, no otras – ļāva varai kontrolēt vai vismaz radīt iespaidu par šādu procesa kontroli. Grupas “Cements” un Rīgas rokkluba koncerti notika kinoteātrī “Dzintarpils”, rūpnīcas “Straume” kultūras namā u.c. Vasaras mājas noslēguma pasākumā skanēs grupas “Cements” agrīnā – 80. gadu mūzikas programma.