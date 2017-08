Jonovs 28. augustā ievietoja informāciju par Valsts policijas darbinieku iespējamu nekorektu un neētisku izturēšanos, izbraucot uz izsaukumu Rīgā, Stabu ielā. Proti, vīrietis savā "Twitter" kontā ir norādījis, ka atbraukušie policisti pret viņu rupji un agresīvi izturējušies.

Brauc agresīvi, drošības jostu te aizmugurē nav. pic.twitter.com/m2zmmpDUEM — Māris Jonovs (@marisjonovs) August 28, 2017

Ceru, ka uz iecirkni, jo @Valsts_policija amatpersona teica arī kaut ko, ka atpizģiķ mani vajagot. — Māris Jonovs (@marisjonovs) August 28, 2017

Valsts policijā informē, ka, pārbaudot šo informāciju, ir noskaidrots: 28. augustā Valsts policija saņēma zvanu no strādniekiem, kuri veica remontdarbus Rīgā, Stabu ielā. Strādnieki ziņoja par vīrieti, kurš traucē veikt remontdarbus.

Jonovs sociālajos tīklos pēdējā laikā bijis īpaši aktīvs, norādot uz dažādiem Ministru kabineta noteikumu pārkāpumiem būvdarbu laikā Rīgas ielās, kā arī nejēdzībām, kas pamatīgi apgrūtina pilsētnieku un Rīgas viesu pārvietošanos. Jonovs, cīnoties pret haosu galvaspilsētas centra ielās, pat izziņojis talku, kuras ietvaros grib sakārtot ielu apzīmējumu rindas tā, lai gājējiem būtu droši pārvietoties.

"Dežūrēsim krustojumos, kuri gājējiem jāšķērso kopā ar auto, stāvēsim pie tranšejām, palīdzēsim izvairīties no traktoriem, nesīsim bērnu ratus pāri smilšu joslām un bedrēm. Brīvības iela, Valdemāra iela, Stabu iela, Elizabetes iela. Kam ir, velkam atstarojošās vestes vai kādu košāku apģērbu," pieteikumā norāda Jonovs.

Savukārt par policistu aprakstīto situāciju aktīvists vēstīja, ka devies "palīgā Rīgas domes amatpersonām koordinēt darbus". Viņš norādīja, ka notikuma vietā ieradās policisti, kuri viņu rupji nolamāja un aizveda uz iecirkni. Jonovs vēstīja - kāds policists izteicies, ka viņu vajag piekaut, turklāt visa aizturēšana noritējusi brutālā manierē.

Valsts policijā tikmēr skaidro, ka uz izsaukumu ieradušies Rīgas Latgales iecirkņa policisti vīrieti aizturēja un nogādāja iecirknī, paskaidrojumu sniegšanai. Šobrīd pret vīrieti uzsākta administratīvā lietvedība, kuras laikā tiks vērtēts, vai viņa rīcībā saskatāma patvarība.

"Savukārt, lai pārbaudītu uz izsaukuma atbraukušo policistu rīcību, ir uzsākta dienesta pārbaude. Ja izrādīsies, ka Valsts policijas darbinieki rīkojušies nekorekti, viņi saņems sodu. Valsts policijas vadības attieksme šādos gadījumos vienmēr bijusi skaidra – policistiem, neatkarībā no situācijas un izsaukuma apstākļiem, vienmēr jāievēro ētikas normas," skaidro likumsargi.

#navhaosa, nav pagaidu ietvei vadstatņu, nav iespējas droši nokļūt uz ST pieturu. Bet ir @rdsvc un @LVceli vienaldzība pret gājēju drošību pic.twitter.com/P29vsbiLEL — Māris Jonovs (@marisjonovs) August 28, 2017

Tikmēr Rīgas domes Satiksmes departamenta amatpersona vēl svētdien ziņoja, ka divu dienu laikā Rīgas ielu remontdarbu veicējiem sastādīti 11 akti par darba vietas neatbilstošu aprīkošanu kopumā 8000 eiro apmērā. Departaments atbildīgajiem būvdarbu veicējiem esot izteicis arī vismaz 50 mutiskus brīdinājumus.

"Esam vairākkārt tikušies ar atbildīgajiem būvdarbu veicējiem un būvuzraugiem, lai atkāroti atgādinātu par obligātu nepieciešamību objektā darba vietu aprīkot atbilstoši normatīviem, domājot par ikviena satiksmes dalībnieka drošību un ērtībām," pauda Rīgas domes Satiksmes departamenta direktora pienākumu izpildītājs Emīls Jakrins, norādot, ka departaments ir pateicīgs arī par sabiedrības līdzdalību, konstatējot un informējot departamentu par neatbilstošu darba organizēšanu būvdarbu zonā.

Kā ziņots, seguma atjaunošanas darbi norit Krišjāņa Valdemāra ielā posmā no Bruņinieku ielas līdz Upes ielai, Dzirnavu ielā posmā no Gogoļa ielas līdz Marijas ielai, Elizabetes ielā posmā no Eksporta ielas līdz Brīvības bulvārim un no Brīvības bulvāra līdz Satekles ielai.

Seguma atjaunošanas darbus Rīgā veic pieci uzņēmumi "Roadex", "ACB", "Ceļu pārvalde", "Igate" un "Binders".

Pievienojies Rīdzinieku talkai un palīdzi remontiem būt cilvēcīgākiem!

Iesaistīties iespējams dažādi: https://t.co/gFzOfDECTq#navhaosa pic.twitter.com/Pj4Pm4loAF — Māris Jonovs (@marisjonovs) August 29, 2017