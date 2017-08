Pēc politiķa vārdiem, šis gads Latvijā ir bijis salīdzinoši mierīgs, līdz ar to līdzekļi neparedzētiem gadījumiem nav pārlieku iztērēti un šiem mērķiem ir pieejami 10 līdz 20 miljoni eiro. Līdz šim pašvaldību pieteiktie zaudējumi ir būtiski mazāki, savukārt zemnieki runā par miljonos mērāmiem zaudējumiem.

Kučinskis stāstīja, ka visi esot vienoti pozīcijā, ka Latgalei ir jāpalīdz - šāds viedoklis nākot gan no citiem reģioniem, gan no bankām. Premjers informēja, ka esot runājis ar banku pārstāvjiem, no kuriem attieksme par pretimnākšanu Latgales zemniekiem pašlaik esot pozitīva un cerams, ka tāda tā arī palikšot.

Zemniekiem pašlaik visvairāk ir nepieciešams saņemt pagarinājumus no bankām saņemto kredītu atmaksai un atkāpes Eiropas Savienības fondu projektu ieviešanas grafikos, zināja stāstīt premjers.

Taujāts, vai plūdi uzrādīja būtiskas problēmas Latvijas meliorācijas sistēmās, Kučinskis vērtēja, ka tā ir viena no problēmām, bet ne vienīgā. Viņš atzīmēja, ka ir izveidota "spontāna darba grupa", kurā iekļāvušies trīs Latgales pašvaldību pārstāvji un trīs ministri un kas nāks klajā ar uzlabojumu priekšlikumiem.

Kā ziņots, valdība šodien lems par ārkārtas stāvokļa izsludināšanu lauksaimniecības sektorā plūdu skartajās teritorijās Latgales reģionā un Alūksnes novadā.

28.augustā kopā ar pašvaldību un lauksaimnieku pārstāvjiem izanalizējot radušos situāciju, premjers nolēma valdībā virzīt jautājumu par ārkārtas stāvokļa izsludināšanu lauksaimniecības sektorā. Tāpat, ņemot vērā Ministru prezidenta, zemkopības ministra, satiksmes ministra un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra sniegto informāciju, kā arī pašvaldību vēstulēs norādīto, nolemts prasīt atzīt, ka daļā Latgales teritorijas plūdu dēļ ir izveidojusies krīzes situācija, kas prasa tūlītēju rīcību.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Satiksmes ministrijai un Zemkopības ministrijai premjers uzdos sniegt nepieciešamo atbalstu pašvaldībām un Ministru kabinetam ziņot par situācijas tālāku attīstību.

Kā ziņots, 24.augusta vakarā Latgalē beidzās lietavas, kuru nokrišņu daudzums pēc Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem Rēzeknes novērojumu stacijā 32 stundās sasniedza 159 milimetrus jeb 229% no augusta normas. Tāpat tiek minēts, ka daudzviet Latvijas austrumu pierobežā kopējais nokrišņu daudzums ir bijis vēl lielāks.

Rezultātā ir cietuši vairāki reģionam nozīmīgi ceļi, kā arī dzīvojamās mājas un lauksaimniecības sējumi.