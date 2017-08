No amata atkāpusies Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāja Ella Frīdvalde-Andersone

Frīdvalde-Andersone skaidroja, ka vairs nespēj sastrādāties ar esošo domes sastāvu un kolēģiem pārmet nekoncentrēšanos uz novada attīstību. Pašvaldības priekšsēdētāja savus amata pienākumus beigs pildīt 28.septembrī.

Savukārt domes opozīcijas deputāts Edžus Ķaukulis (Par jaunajiem!) gan pieļāva, ka iemesls Frīdvaldes-Andersones mandāta nolikšanai varētu būt saistīts ar šodien izskatīto jautājumu par domes izpilddirektors Hugo Dukša atstādināšanu no amata.

Pieci no domes deputātiem vēlas Duksi atstādināt no amata, lai izmeklētu izpilddirektora vienpersoniski pieņemto lēmumu par cenas noteikšanu smilts karjerā. Duksis 2014.gada 2.janvārī noteicis cenu 60 centu apmērā par kubikmetru, vēlāk tā esot pacelta par 10 centiem, taču Ķaukulis norāda, ka smilts ir labas kvalitātes, līdz ar to cenai būtu jābūt vismaz trīs reizes augstākai. Šo lietu izmeklē arī Valsts kontrole.

Opozīcijas deputāti Duksim pārmet arī to, ka izpilddirektors astoņus gadus nav atskaitījies par saviem darbiem. Tomēr izpilddirektoru šodien neizdevās atstādināt no amata, jo viņš slimības dēļ nebija ieradies uz sēdi.

Tāpat sēdes laikā personīgu iemeslu dēļ deputāta mandātu nolikusi Agita Šulca (Novada attīstībai). Deputāte skaidroja, ka darbs esot prasījis pārāk lielu emocionālo slodzi, bet nenoliedza, ka lēmums saistīts arī ar Dukša lēmumu par cenu nosacīšanu smilts karjerā. Šulca bija vienīgā koalīcijas deputāte, kura pievienojās četriem opozīcijas deputātiem.

Frīdvaldes-Andersones un Šulcas deputātu vietas varētu ieņemt Dzērbenes pagasta komunālās saimniecības vadītājs Viesturs Melbārdis un SIA "Hibitech Piebalga" valdes priekšsēdētājs Valdis Cīrulis.