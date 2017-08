Festivālā "ADWARDS2017" apbalvoti 35 Latvijas radošo prātu darbi

Galveno balvu - "GRAND PRIX" - jau atkārtoti saņēma digitālo risinājumu aģentūra "CUBE" par klienta "airBaltic" uzdevumā radītu darbu "Riekstkodis". Savukārt, par gada labāko aģentūru šogad kronēta "Not Perfect | Y&R Riga", informē rīkotāji.

Šogad visvairāk I pakāpes jeb zelta "ADWARDS" meistarības ordeņus saņēma digitālo risinājumu aģentūra "CUBE" - veselus 3. Savukārt visvairāk ordeņus kopumā šogad saņēma aģentūra "Not Perfect | Y&R Riga" - veselus 8: divus I pakāpes ordeņus un sešus II pakāpes ordeņus. Tālu neatpalika arī aģentūra "DDB Latvija", kas šogad kopumā saņēma 5 ordeņus: divus zelta un trīs sudraba.

Šogad visvairāk ordeņu, kopumā 14, tika piešķirti kategorijā "FILM & RADIO". I pakāpes jeb zelta "ADWARDS" meistarības ordeņus šajā kategorijā saņēma aģentūras aģentūras "Not Perfect | Y&R Riga" darbs "Tele2 Dzintars" (Klients: Tele2), divi aģentūras "DDB Latvija" radīti darbi: "Dodies izbraucienā ar Taksistu" un "Rīgas mācītāja ceļš" (Klients: "LiveRiga"), aģentūras "CUBE" darbs "Riekstkodis" (Klients: "airBaltic"), divus zelta ordeņus dažādās apakškategorijās saņēma aģentūras "Pagan" darbs "Kolorīti melnbalts" (Klients: Basketbola klubs "VEF Rīga").

Šogad "FILM & RADIO" kategorijā tika piešķirti veseli 8 II pakāpes jeb sudraba "ADWARDS" meistarības ordeņi. Tie tika pasniegti aģentūrai "The Weekend" par darbu "Darītāj" (Klients: "Virši–A"), aģentūrai "Not Perfect | Y&R Riga" par darbu "Tele2 Edijs" (Klients: Tele2), aģentūrai "DDB Latvija" par darbu "Sieviešu blogera pieturvietas" (Klients: LiveRiga), aģentūrai "Blue Lake" par darbu "Barona ielas vilciens" (Klients: Blue Lake), aģentūrai "Not Perfect | Y&R Riga" par darbu "Zelta Loterija" (Klients: Zelta Zivtiņa), aģentūrai "TBWA\LATVIJA" par darbu "Garšionārs" (Klients: Ādažu čipsi), iesniedzējam Dominiks Jarmakovičs par darbu "Hot Headed Woman" (Klients: The Bad Tones), aģentūrai Not Perfect | Y&R Riga par darbu "velcom" (Klients: 3Gvelcom).

Kategorijā "PRINTART & DESIGN" šogad tika piešķirti 10 - divi I pakāpes un 8 II pakāpes - ordeņi. Zelta godalgas izpelnījās Arnis Balčus darbs "Arnis Balčus. Uzvaras parks" (Klients: Arnis Balčus) un Latvijas Nacionālais mākslas muzejs darbs "Ģimenes soma" (Klients: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs).

II pakāpes jeb sudraba godalgas šajā kategorijā ieguva Agnese Kleina darbs "Benji Knewman Vol.6" (Klients: SIA "Whimsical Agnesiga"), Ingrīda Pičukāne darbs "Pirmais feministiskais zīns "Samanta"" (Klients: Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs), Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs darbs "Nebijušu sajūtu restaurēšanas darbnīca. Juris Boiko un Hardijs Lediņš” (Klients: Latvijas Laikmetīgās Mākslas centrs), aģentūras "Not Perfect | Y&R Riga" darbs "Alķīmiķis Hitchops alus" (Klients: Alķīmiķis), divus sudraba ordeņus dažādās apakškategorijās saņēma "Not Perfect | Y&R Riga" darbs "Alķīmiķis alus etiķetes" (Klients: Alķīmiķis), aģentūras Fresh darbs "Iejūdz Līgo garšu!" (Klients: Fresh Creative Agency), iesniedzēja Roberts Galviņš darbs "Balzams" (Klients: Ansis).

Kategorijā "DIGITĀLIE UN INTERAKTĪVIE RISINĀJUMI" I pakāpes ordeni ieguva aģentūras "CUBE" radītais darbs "Riekstkodis" (Klients: airBaltic), savukārt II pakāpes ordeņus ieguva animācijas aģentūras "PANIC" darbs "Travel addicts" (Klients: airBaltic) un SIA "Very" darbs "Zeltiņš Laivā" (Klients: Very Films).

Kategorijā "INTEGRĒTĀS KAMPAŅAS" I pakāpes jeb zelta ordeni saņēma aģentūras "Not Perfect | Y&R Riga" darbs "ZZ Tūre" (Klients: Zelta Zivtiņa).

Kategorijā "VIDES REKLĀMA" šogad netika piešķirts neviens I pakāpes ordenis, toties tika piešķirti veseli divi II pakāpes ordeņi. Vienu no tiem ieguva aģentūras "McCANN" Riga darbs "Cinamon / Igauņu vasara" (Klients: Cinamon Tallinn), bet otru - iesniedzēja Dūdums darbs "Dabā. Es esmu." (Klients: Pasaules Dabas Fonds).

Arī kategorijā "NETRADICIONĀLIE RISINĀJUMI" netika piešķirts neviens zelts, bet II pakāpes jeb sudraba ordeņus saņēma iesniedzēja Mana Druva darbs "Vērīguma tests" (Klients: Latvijas valsts), kā arī aģentūras "DDB Latvija" darbs "Dzīvības josta" (Klients: Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD)).

Kategorijā "BRANDED CONTENT & ENTERTAINMENT" tika piešķirts viens II pakāpes ordenis, un tas tika aģentūru "DDB Latvija" un "Deep White" kopdarbam "LMT Mūsdienu pasakas" (Klients: LMT).

Arī kategorijā "PASĀKUMI" tika piešķirts tikai viens - II pakāpes ordenis, ko saņēma Pēteris Noviks par darbu "Draw Orgy 3 lielformāta zīmēšanas kaujas" (Klients: Draw Orgy).

Kategorijā "SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS" tika piešķirts zelta ordenis aģentūras "CUBE" darbam "Riekstkodis" (Klients: airBaltic).

Nevienu godalgu šogad nepiešķīra kategorijā "ZĪMOLA STĀSTS".

Kā gada drosmīgākais klients šogad tika titulēts "Virši-A". Par gada labāko nerealizēto/klienta neapstiprināto ideju šogad tika atzīts iesniedzēja Krista Šeped darbs "Cash4Pets".

Antalis specbalvu "GrandPrint Master" saņēma "Livonia Print" darbs "Izdzīvojusī flora", savukārt "GrantPrint Excellence" galvu saņēma Latvijas Nacionālais mākslas muzejs par darbu "Gimenes soma".

Ar visiem iesniegtajiem darbiem aicinām iepazīties te.

Visus festivāla darbus vērtēja starptautiska žūrija, kurā darbojās desmit atzīti reklāmas, dizaina, mediju un saistīto nozaru profesionāļi no 6 valstīm. Kopumā tika piešķirti 35 ordeņi – 11 I pakāpes jeb zelta "ADWARDS" meistarības ordeņi un 24 II pakāpes jeb sudraba ordeņi.

"ADWARDS2017" uzvarētāju apbalvošanas ceremonijas bildes apskatāmas te.

76 Foto Ar vērienīgu ballīti radošie prāti noslēdz gada notikumu dizainā un reklāmā +72