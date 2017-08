Pašvaldību vēlēšanas Baldonei nesa būtiskas pārmaiņas – pēc 20 gadiem domes priekšsēdētājas krēslā no tā tika gāzta Karina Putniņa (RA). Tomēr jauno Baldones mēru mēru par jaunpienācēju politikā saukt nevar. Bijušais mediķis Andrejs Požarnovs Latvijas politikā ienāca 1995.gada, kad kā "tēvzemietis" tika ievēlēts Saeimā. Divus gadus Požarnovs bijis arī labklājības ministrs, bet vēlāk vadīja Satiksmes komiteju Rīgs domē. Neilgi pēc izstāšanās no TB/LNNK, kad tā grasījās veidot Nacionālo apvienību kopā ar "Visu Latvijai!", Požarnovs kļuva par vienu no Andra Amerika partijas "Gods kalpot Rīgai" dibinātājiem. Savukārt pirms pusotra gada Požarnovs nodibināja partiju "Gods kalpot mūsu Latvijai" un kļuva par tās vadītāju.

"Gods kalpot Rīgai" radniecīgā spēka mērķis bija startēt vēlēšanās ārpus galvaspilsētas. Vislabāk partijai veicās Baldonē, kur Požarnova vadītais saraksts ieguva četras deputāta vietas un spēja izveidot koalīciju, atstājot "Reģionu aliansi" opozīcijā. Požarnovs atzīst, ka kļūšana par mēru viņam bijusi negaidīta: "Nākot uz vēlēšanām, es nebiju cerējis, ka man būs jāieņem domes priekšsēdētāja amats. (..) To, ka man nāksies vadīt Baldones domi (..) pirms vēlēšanām tas, godīgi sakot, man pat sapņos nerādījās."

Tagad jau divus mēnešus tā ir realitāte, taču visu spēku un uzmanību veltīt darbam domē Požarnovs nemaz nevar. Arī pēc kļūšanas par Baldones mēru viņš ir saglabājis "Rīgas satiksmes" valdes locekļa amatu. Par atļauju Požarnovam savienot abus amatus jūlijā ārkārtas sēdē Baldones dome nobalsoja, iebilstot tikai opozīcijā nonākušās "Reģionu alianses" deputātiem.

Domes ārkārtas sēdē uz deputātes Ineses Lagzdiņas (RA) komentāru, ka domes priekšsēdētājam būtu jāveltī novadam pilna darba diena, Požarnovs atbildēja: “Ir dažāda pieeja atbildīgu jautājumu risināšanā. Viena lieta ir organizēt darbu, otra lieta ir pašam rakstīt atbildes uz vēstulēm un citu nekvalificētu darbu un sēdēt vienkārši, lai atsēdētu “no - līdz” un te tērētu laiku. Priekš tam ir darbinieki, kam katram ir savi pienākumi, un tāpēc vadītāja pienākums ir organizēt darbu. Un to ir iespējams savienot.”

Požarnova vēlmi saglabāt abus amatus var labi saprast. Viņa alga "Rīgas satiksmē" pērn pārsniedza piecus tūkstošus eiro mēnesī, kamēr Baldones mēra atalgojums ir pusotrs tūkstotis eiro. Arī uz darbu Baldones domē Požarnovs ierodas ar "Rīgas satiksmes" dienesta automašīnu – 2013.gada izlaiduma "Volvo XC70".

Bijusī domes vadītāja Putniņa gan norāda, ka savulaik domes opozīcija, kas tagad veido koalīciju ar Požarnova partiju, viņai pārmetusi skolotājas amatu Baldones vidusskolā: ""Es atceros, ka iepriekšējā domes sasaukumā no Nacionālās apvienības deputāts Guntis Tamanis ārkārtīgi satraucās, kā gan es varu apvienot domes priekšsēdētājas darbu ar sešām mācību stundām skolā."

Putniņa uzskata, ka Požarnovs šobrīd pilnvērtīgi nespēj pildīt pienākumus ne Baldones domē, ne "Rīgas satiksmē". Tomēr Rīgas mērs Nils Ušakovs Požarnovam amatus apvienot atļāva. “Šai situācijā jautājums pirmām kārtām ir Baldones iedzīvotājiem, jo man kā kapitāldaļu turētājam no Rīgas noteikti ir izdevīgi, ka Pierīgas pašvaldības vadītājs strādā pie mums uzņēmumā, jo mums ir ārkārtīgi svarīgi veicināt sadarbību ar Pierīgas pašvaldībām. Ja mēs redzam tur saprotamu partneri, Rīgai tas ir pluss. Vai Baldones iedzīvotājiem der, ka Baldones novada priekšsēdētājs strādā paralēli arī Rīgā, tas ir viņiem jautājums,” klāsta Ušakovs.

No Ušakova teiktā arī noprotams, ka Požarnova līgums nav grozīts un viņa alga tagad nebūs mazāka. Ja ar darbiem "Rīgas satiksmes" valdē viņš netikšot galā, tad Ušakovs lems, kādā lomā Požarnovs turpmāk paliks uzņēmuma struktūrās.

Požarnovs gan nepaskaidro, kā tieši viņš plāno sadalīt savu darba laiku starp abiem amatiem: "Es uzturos katrā vietā pēc nepieciešamības, lai padarītu visus darbus. Lai nekur nekas nekavējas un visi darbi tiek izdarīti. Jā, nu ir grūti, jā. Nu bet nākās strādāt."

Viens no pirmajiem lielajiem darbiem, pie kuriem ķēries Požarnovs, ir Baldones domes struktūru un funkciju audits, kuram atvēlēti gandrīz 10 tūkstoši eiro. Formālas cenu aptaujas rezultātā tas ir pasūtīts SIA "CMAP", kura valdes loceklis un īpašnieks ir Mārcis Pūķis.

Pūķis šobrīd ir Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas pilsētbūvnieks" iekšējais auditors. Uzņēmumā viņš sāka strādāt laikā, kad tā valdes priekšsēdētājs bija Požarnovs. Vēl agrāk Požarnovs Pūķi bija pieņēmis darbā arī Elektronisko sakaru direkcijā. Tagad abus saista arī politika – Pūķis ir "Gods kalpot mūsu Latvijai" valdes loceklis un ģenerālsekretārs.

"Es viņu izvēlējos tāpēc, ka man bija ļoti laba pieredze iepriekš, jo Mārcis Pūķis bija "Rīgas pilsētbūvniekā" iekšējais auditors, viņa laikā tika ieviests ISO standarts, un vienkārši tas rezultāts ir ļoti pozitīvs," atzīst Požarnovs un uzsver: "Faktiski sanāk tā, ka katru dienu no audita rezultātā veiktajiem materiāliem parādās, ka ir bijusi kāda nelikumīga darbība."

Pūķis atzīst, ka viņu par plānoto auditu informēja un piedalīties cenu aptaujā aicināja tieši Požarnovs, tomēr neuzskata, ka tas var ietekmēt audita secinājumus. E-pastā “de facto” Pūķis raksta: “Nevienam no SIA „CMAP” darbiniekiem, kuri ir iesaistīti pakalpojumu sniegšanā Baldones novada domei, nav saistības ar iepriekšējās Baldones novada domes vadības pieņemtajiem lēmumiem, kuru atbilstība normatīvo aktu prasībām šobrīd tiek pārbaudīta, tādēļ nav pamata apšaubīt to objektivitāti. (...) Vēršanās pret mani un manis pārstāvēto uzņēmumu ir politiski motivēta no iepriekšējās Baldones novada domes vadības puses ar mērķi ietekmēt auditu rezultātus un slēpt konstatētos domes amatpersonu likumpārkāpumus.”

Požarnovs stāsta, ka par auditā atklāto jau esot informējis KNAB, Iepirkumu uzraudzības biroju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Šīs ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts ir Nacionālās apvienības Baldones nodaļas biedrs un iepriekšējā domes sasaukumā bijis Baldones vicemērs. Viņš skaidro, ka līdzšinējās domes vadības solījumiem nevarēja ticēt, tāpēc izveidota koalīcija ar Požarnova partiju.

Jaunā mēra amatu apvienošanu Eglīts personīgi neatbalsta, tomēr tāda bijusi deputātu izšķiršanās. Savukārt par auditora izvēli Nacionālā apvienība gan prasīs Požarnova paskaidrojumus, sola Eglīts: “Šis jautājums tiks pārskatīts tuvākajā koalīcijas sapulcē. Mēs esam informēti, un mēs arī jautāsim Požarnova kungam, lai viņš mums izskaidro šo situāciju, kāpēc tieši šis uzņēmējs un kāpēc neviens cits.”

Pēc Požarnova skaidrojuma Nacionālā apvienība varētu arī rosināt sludināt jaunu cenu aptauju. Tiesa gan, Baldones domei jebkurā gadījumā vajadzēs samaksāt Pūķa firmai "CMAP" par līdz šim padarīto.

Partijai “Gods kalpot mūsu Latvijai” šīs pašvaldību vēlēšanas bija ugunskristības. Požarnovs neslēpj, ka šobrīd partija konsultējas ar citiem spēkiem par iespējamo sadarbību nākamā gada Saeimas vēlēšanās, tomēr neatklāj, ar kurām. Požarnovs nenoraida iespēju, ka arī pats varētu mēģināt atgriezties Saeimā. Jāatgādina, ka pirms četriem gadiem, Rīgas domes vēlēšanās startējot no “Saskaņas”/”Gods kalpot Rīgai”, Požarnovs sarakstā palika pēdējais.