Kopš 2015.gada februāra Carnikavas nēģi ir iekļauti Eiropas Savienības (ES) Aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā. Ar norādi "Carnikavas nēģi" marķē tikai Carnikavas novadā no 1.augusta līdz 1.februārim ar murdiem Gaujas lejtecē pie ietekas jūrā zvejotos svaigos un pārstrādātos nēģus, ja tie ražoti Carnikavas novadā atbilstoši specifikācijai. Carnikavas nēģu specifika un garšas īpašības saistītas ar Carnikavas iedzīvotāju prasmēm nēģu ieguvē un pagatavošanā, kas mantotas no paaudzes paaudzē jau no 17.gadsimta.

