Ministrija uzsver, ka īpaši būtu jāizvairās no tādu objektu apmeklējuma, kuros vienlaikus uzturas liels skaits cilvēku, kas tieši šī iemesla dēļ bieži kļūst par teroristu uzbrukuma mērķi.



Terorisma uzbrukumu draudu līmenis daudzviet pasaulē, tostarp dažādās Eiropas valstīs, var būt mainīgs, svārstoties no zema līdz ļoti augstam, īpaši lielākajās pilsētās, tādēļ ministrija aicina ceļotājus būt piesardzīgiem, izmantojot sabiedrisko transportu un apmeklējot tūristu iecienītas vietas.



ĀM stingri iesaka jebkurai personai, kura dodas ceļojumā uz ārvalstīm, iegādāties dzīvības un veselības apdrošināšanas polisi, kas paredz arī personas repatriāciju slimības vai nāves gadījumā, kā arī aicina reģistrēties Konsulārajā reģistrā.



Vienlaikus ministrija aicina ceļotājus savlaicīgi noformēt ieceļošanas vīzu vai ieceļošanas atļauju, ja tāda nepieciešama, kā arī ceļojuma galamērķa valsts un tranzītvalstu diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā, izvēlētajā aviokompānijā vai tūrisma kompānijā precizēt papildu ceļošanas nosacījumus. Papildus ieceļošanas nosacījumi var atteikties arī uz valstīm, ieceļošanai kurā nav nepieciešama vīza.



Tāpat ĀM ceļotājus aicina personīgi noskaidrot citu būtisku informāciju drošam izvēlētās ārvalsts apmeklējumam, jo sevišķi - nepieciešamās vakcīnas, iespējamos draudus veselībai, personīgās drošības aspektus.



Savukārt, lai izvairītos no nepatīkamiem starpgadījumiem ceļojumu laikā un nepakļautu sevi riskam, ĀM iesaka iepazīties ar informāciju par valstīm vai atsevišķām to teritorijām, kā arī ieteicamajiem piesardzības pasākumiem pirms ceļošanas un ceļojuma laikā.





