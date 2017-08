Viņš pauda, ka situācijā, kad sabiedrība ir atsvešinājusies no politikas, politiskā elite ir atrāvusies no cilvēkiem un "lielvaras aiz mūsu robežām" cenšas iedvest domu, ka neesam pelnījuši savu valsti, "mūsu pašu rokās" ir turēties tam pretī un to mainīt.

"Varam būt izcili, kopā sarunājoties, sadarbojoties un līdzinot atšķirīgo," pauda Pavļuts, uzsverot, ka tādējādi var tikt radīta valsts, "kas ir iespēja visiem, nepieder dažiem un kas sastāv no daudziem".

Politiķis uzsvēra, ka svarīgs jautājums ir, kāda Latvija tiks veidota nākamajā valsts simtgadē un atstāta mūsu bērniem.

Viņš norādīja, ka vēl tiks izstrādāta programma, ar ko politiskais spēks startēs nākamgad gaidāmajās Saeimas vēlēšanām. Pēc dažiem mēnešiem partija rīkos biedru konferenci par šo jautājumu. Viņš arī sacīja, ka partijas biedru skaitam jāsasniedz 500, kas ir minimālais skaits, lai partija varētu piedalīties parlamenta vēlēšanās.

Pavļuts klātesošos nodēvēja par "parlatviešiem".

Kā ziņots, partijas valdē bez Pavļuta ievēlēti arī Saeimas deputāti Ilze Viņķele un Ints Dālderis.

Tāpat valdē ievēlēta politikas analītiķe Marija Golubeva, biznesa tiesību juriste Evita Goša, ekonomikas maģistrs Kaspars Briškens, Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas direktores vietnieks Oskars Kaulēns, uzņēmējs Mārtiņš Staķis un ekonomikas maģistrs Andulis Židkovs.

Partijas nodibināšanai bija reģistrējušies 298 biedri.

Partija sevi pozicionē kā proeiropeisks liberāli centrisks politiskais spēks.

Jaunajā sabiedriski politiskajā kustībā apvienojušies arī pieci no partijas "Vienotība" aizgājušie Saeimas deputāti - Viņķele, Lolita Čigāne, Andrejs Judins, Aleksejs Loskutovs un Dālderis.