11 Foto Tikai daži cilvēki pie valdības mājas protestē pret OCTA sadārdzināšanos +7

Protestētāji alejā iepretim valdības ēkai izvietojuši vienu lielu, krāsainu plakātu, uz kura attēlots sarkans automobilis un uzrakstīts "Mēs esam pret OCTA cenu nepamatotu paaugstināšanu!". Daži citi plakāti ir mazāki, ar melnu flomāsteru uzzīmēti uz nekrāsotām kartona loksnēm. Piemēram, uz viena no plakātiem rakstīts "Kampēji. Rokas nost no obligātās apdrošināšanas cenas!", bet cits plakāts jautā "Cien. valdība, cik jums € "atlec" no OCTA peļņas???????".

Daži no šovakar pie valdības ēkas atnākušajiem protestētājiem pēdējo gadu laikā piedalījušies arī vairākos citos mazskaitlīgos piketos, tostarp biedrības "Antiglobālisti" rīkotajos. Starp viņiem ir arī aktīvists Sigurds Graudiņš.

Gan alejā pie protestētājiem, gan arī uz ietves pie valdības ēkas patrulē Valsts policijas darbinieki.

Kā ziņots, protesta akcijas mērķis ir paust viedokli pret OCTA apdrošināšanas sadārdzināšanu.

Iepriekš sociālajā tīklā "Facebook" uzmanību izpelnījās Rīgas cīņu sporta skolas direktora un kādreizējā Stopiņu novada domes deputāta Jurija Vasiļjeva ieraksts, kurā viņš pauda neapmierinātību ar OCTA apdrošināšanas cenas pieaugumu un aicināja iedzīvotājus piedalīties mītiņā.

Vasiļjeva publicētais video skatīts nu jau vairāk nekā 83 000 reižu un ar to dalījušies teju vai 4000 sociālā tīkla lietotāji. Viņš apgalvoja, ka ikkatram mītiņa apmeklētājam tiks sniegta iespēja publiski izteikties, kā arī tiks vākti iedzīvotāju paraksti pret šo apdrošināšanas cenu paaugstinājumu.