Splendid Palace turpina iecienītos senioru seansus

Kinoteātris “Splendid Palace” bija pirmais, kur Latvijā senioriem tika piedāvāta iespēja skatīties kino par izdevīgākām cenām. Senioru seansi tiek rīkoti kopš 2013. gada, un šajā laikā kinoteātrī piedzīvoti daudzi kuriozi un aizkustinoši mirkļi – ne tikai izpārdoti seansi un senioru laušanās zālē, bet arī ļoti emocionāli brīži. No sākotnējās ieceres veidot segmentētu seansu reizi mēnesī, tas sasniedzis daudz vairāk – galvenokārt, jau cilvēciskā nozīmē.



“Mēs apzināmies, ka mūsu apmeklētāji ir daļa no kinoteātra vēstures, jo daudziem saglabājušās spilgtas jaunības atmiņas par tā laika kino un pirmizrāžu svinēšanu. Šajos gados esam iepazinuši vecākos kino skatītājus: skolotājus, ārstus, bibliotekārus. Arī viņi savstarpēji kļuvuši par draugiem, regulāri pulcējoties kā domubiedru un interešu grupa, pārrunājot apkārt notiekošo,” atzīst kinoteātra “Splendid Palace” kuratore Daira Āboliņa.



Šīs sezonas pirmais Senioru seanss notiks jau 29. augustā plkst. 13.00. Īpaši senioriem paredzētajā seansā tiks demonstrēta režisora Vara Braslas spēlfilma visai ģimenei – "Vectēvs, kas bīstamāks par datoru", kas ir arī pirmā Latvijas simtgades filma. Filmas pieaugušo lomās var redzēt tādus Latvijā labi zināmus un cienījamus aktierus kā Akvelīnu Līvmani, Vizmu Kalmi, Mārtiņu Vilsonu, Uldi Dumpi un citus. Spēlfilmā atainoti lielpilsētas puikas Oskara piedzīvojumi mazpilsētiņā pie vectēva, kuru atveido M. Vilsons. Filmā viņam nepatīk mazdēla nīkšana pie datora, netīras krūzītes un mānīšanās, tomēr dažādu notikumu iespaidā abi rod kopīgu valodu, kas rezultējas patiesā draudzībā.



Nākamais Senioru seanss paredzēts 26. septembrī plkst. 13.00, kas kino cienītājiem piedāvā noskatīties filmu "Pēterburga. Tikai ar mīlestību". 2016. gada filmā, ko radījušas šī brīža Krievijas kulta režisores, attēlota viena no skaistākajām Krievijas pilsētām – Sanktpēterburga. Filmas veidotājas šādi vēlējušās izpaust savas jūtas pret pilsētu, ko viņas mīl. Filmā attēlotas septiņas dažādas varones un septiņas satikšanās ar pilsētu. Visām šīm ainām piemīt īpašs šarms, un ne tikai tāpēc, ka tās visas uzņemtas gleznainās upes Ņevas krastā esošajā pilsētā.



Uzrādot apliecību kino apmeklējums senioriem maksā 3 EUR. Uzzināt par nākošajiem seansiem un iegādāties biļetes uz filmām iespējams mājaslapā www.splendidpapalce.lv

Citi šobrīd lasa Kas Dženiferai Anistonei sakāms par nebeidzamām viltus grūtniecības ziņām? Gadsimta boksa cīņa jau šajā nedēļas nogalē. Arī par zaudējumu Meivezers saņems ap 100 miljoniem dolāru Apzagts bijušais Rīgas mērs Gundars Bojārs. No viņa saimniecības nozagta visa lauksaimniecības tehnika