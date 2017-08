Čakša raidījumā izskaidroja, kā strādās veselības apdrošināšanas iemaksas un kāpēc tās ir svarīgas: “Veselības aprūpes pakalpojums tiek sadalīts divos grozos. Ir minimālais grozs, kas pienākas visiem, un papildus grozs, kas ir papildus minimālajam un pienākas visiem, kas ir sociālā nodokļa maksātāji vai no valsts apmaksātie. Tur ietilpst, pensionāri, bērni un visas grupas, kas ir noskaitītas likumā, kam tāpat pienākas veselības pakalpojumi pilnā apjomā, jo viņi ir sociāli apdrošināti un veselības apdrošināšana viņiem ir nosegta no valsts puses.”

Veselības ministre norādīja, ka šāda sistēma ir nepieciešama, jo pašreizējā situācija kaitē valsts ekonomikai. “Šobrīd neatkarīgi no tā, vai es algu saņemu aploksnē vai normāli ar nomaksātiem nodokļiem, es saņemu pilnu veselības aprūpes pakalpojumu. Nodokļu maksātāju skaits kļūst mazāks, un slogs uz viņiem – aizvien lielāks. Un tā ir tā nauda, kas ienāk nodokļos un tālāk veido apmaksu par valsts pakalpojumiem,” raidījumā apgalvoja Čakša.

Veselības ministre norādīja, ka šāda sistēma ir nepieciešama, jo pašreizējā situācija kaitē valsts ekonomikai. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Jaunās sistēmas mērķis esot cīnīties ar ēnu ekonomiku un panākt to, ka vairāk cilvēki atsakās saņemt algu aploksnē. “Es uz to skatītos no motivācijas sistēmas puses. Šobrīd, ja mēs runājam par to, kāpēc mums ir tik maz naudas budžetā, tad jāskatās uz tiem 300 000, kas nenomaksā pilnā apjomā nodokļus. Ir jāievieš kultūra, ka, ja es nomaksāju nodokļus, es saņemu labus valsts apmaksātos pakalpojumus,” raidījumā pauda veselības ministre Čakša.