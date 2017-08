Videoklipa autors ir bijušais Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) Operatīvo izstrāžu nodaļas vadītājs, Jaunās konservatīvās partijas biedrs Juris Jurašs.

Uzfilmētajā materiālā, kurš ievietots “Facebook”, redzams, kā sieviete, neskatoties uz skaļo, apjomīgo mašinēriju viņai pretī, neatlaidīgi stumj tālāk ratiņus.

Traktorists, ieraugot tuvojošos māmiņu, aši vien pamanās dot viņai ceļu.

Pagaidām sociālā tīkla lietotāju domas dalās – kāds joko, ka māmiņa pievarējusi traktoru, kamēr cits norāda uz to, ka rīdzinieki viens ar otru tomēr spēj tīri labi sadzīvot remontdarbu jezgā.

Kad tiks pabeigti remontdarbi Rīgas ielās?

Jau ziņots, ka Rīgas centrālajās ielās turpinās apjomīgi remontdarbi, kas saistīti gan ar apakšzemes komunikāciju nomaiņu, gan brauktuvju un ietvju remontu.

Nozīmīgākie remontdarbi tiks pabeigti līdz jaunā mācību gada sākumam – 1. septembrim, sola būvnieki.

Atsevišķos ielu posmos apakšzemes komunikāciju renovācijas dēļ remontdarbu termiņš ir pagarināts vai tie tiks pabeigti nākamajā gadā.

Seguma atjaunošanas darbi tiks pabeigti:



Brīvības iela posmā no Lāčplēša ielas līdz Bruņinieku ielai: ietves līdz 15. Septembrim, brauktuve līdz 10. septembrim.



Brīvības iela posmā no Bruņinieku ielas līdz VEF tiltam: strādā Rīgas siltums, asfaltēšanas pēdējo kārtu veiks nākamajā gadā.



K. Valdemāra ielas posmā no Kronvalda bulvāra līdz Zirņu ielai: ietves līdz 20. septembrim, brauktuve – 8. septembrim.



Duntes iela: ietves līdz 10. septembrim, brauktuve – 1. septembrim.



Elizabetes iela posmā no Eksporta ielas līdz E.Birznieka-Upīša ielai: ietves līdz 15. septembrim, brauktuve – 1. septembrim.



Dzirnavu iela posmā no Marijas ielas līdz Gogoļa ielai: ietves līdz 15. septembrim, brauktuve – 1. septembrim.



Dzirnavu iela posmā no Marijas ielas līdz Tērbatas ielai: ietves līdz septembra beigām, brauktuve – nākamajā gadā.



Stabu iela posmā no Brīvības ielas līdz Valmieras ielai: ietves līdz 15. septembrim, brauktuve - 1. septembrim.



Stabu iela posmā no K.Valdemāra ielas līdz Brīvības ielai, strādā Rīgas siltums, brauktuve un ietves – nākamajā gadā.

Rīgas domes arhīvs