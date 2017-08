Negaisa aizsegā, 24. augusta naktī, pamatīgi aptīrīta bijušā Rīgas mēra, tagad bioloģiskā lauksaimnieka Gundara Bojāra zemnieku saimniecība Ādažu novada Ataros. „Vētras laikā tika nozagti praktiski visi mūsu lauksaimniecības ražošanas līdzekļi,” pavēstījis Bojārs.

Garnadžu guvumā pārgājis kvadracikls „Terralander”, pļaujmašīnas, divasu piekabe, velosipēds „Orbea” un cita tehnika. Par zādzības apstākļiem bijušais Rīgas galva saka: „Gulējām un neko nedzirdējām, jo vējš bija briesmīgs. Suns ir izaudzināts par draugu visiem cilvēkiem. Ja kāds spēj palīdzēt ar informāciju, vai ievēro ko līdzīgu nozagtajam, lūgums mums paziņot. Labi, ka šī gada lauksaimniecības sezona praktiski garām. Visi darbi pabeigti. Atlicis tikai smiltsērkšķus nolasīt”.

Bojārs Kasjauns.lv teica: „Policija (par zādzības apstākļiem un izmeklēšanu) jau neko nesaka. Šobrīd ir konstatēta zādzība. Nekas vairāk. Pavediens (viens) šobrīd ir tikai man. Zaudējumi ir lieli. Galvenais, ka tie ir ražošanas līdzekļi. Tas viss palēnām tika iegādāts un daļa arī ar Lauku atbalsta dienesta līdzfinansējumu. Tas viss nu ir jāatjauno. Šādas zādzības no zemnieku saimniecībām Ādažu novadā šad tad notiek.”

Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Gita Gžibovska Kasjauns.lv par konkrēto noziegumu teica:

„Ceturtdien no rīta Valsts policija saņēma informāciju, ka iepriekšējā naktī no zemnieku saimniecības Ādažu novadā ir notikusi zādzība. Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 175. panta ceturtās daļas - par zādzību, ja tā izdarīta lielā apmērā. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku no diviem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

Šobrīd policija skaidro precīzus notikušā apstākļus un personas, kuras izdarījušas šo noziegumu.

Valsts policija aicina atsaukties ikvienu, kuram ir informācija par personām, kuras saistītas ar šo noziegumu. Tāpat arī aicināti atsaukties iedzīvotāji, kuriem ir cita izmeklēšanai noderīga informācija. Informēt policiju iespējams zvanot pa tālruni 67950350, 110 vai vēršoties Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu iecirknī.”

Gundars Bojārs, kurš tagad pārstāv Latvijas Zaļo partiju un ir Ādažu novada domes deputāts, bijis gan Liepājas, gan Saeimas deputāts, bet no 2001. līdz 2005. gadam bija Rīgas mērs, pārstāvot Latvijas Sociāldemokrātisko strādnieku partiju. Pēc lielās politiskās karjeras beigām viņš pievērsās uzņēmējdarbībai un tagad nodarbojas ar lauksaimniecību.

Gundars Bojārs savā saimniecībā ar vēl nenozagto lauksaimniecības tehniku. (Foto: Publicitātes foto)