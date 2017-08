Saskaņā ar FNTT rīcībā esošo informāciju šie cilvēki, izmantojot fiktīvus Latvijā un Lietuvā reģistrētus uzņēmumus, aptuveni pusotru gadu importējuši no Polijas un Ukrainas cukuru un eļļu, nemaksājot nodokļus Lietuvas budžetā. Faktiski šīs preces saņēmis Kauņā reģistrētais pārtikas vairumtirdzniecības uzņēmums "Positus", no kura tās pēc tam pirkušas trīs reāli pastāvošas firmas - "Boslita ir Co", "Širmulis" un "Rukola".

Otrdien Lietuvas tiesībsargāšanas iestādes aizturēja abus Lietuvas pilsoņus - 55 gadus veco uzņēmuma "Positus" direktoru Ēvaldu Lembergu un tā menedžeri, 47 gadus veco Arūnu Bandzeviču, kas tiek uzskatīts par firmas faktisko vadītāju, kā arī 28 gadus veco Latvijas pilsoni Konstantīnu Solovjovu, kuru savukārt uzskata par visas šīs afēras organizētāju. Līdzīgās pievienotās vērtības nodokļa (PVN) nemaksāšanas shēmās iepriekš figurējis arī Solovjova tēva Mihaila vārds, raksta avīze.

Solovjovs aizturēts Lietuvā, ceļā uz Poliju, bet abi lietuvieši - savās mājās Kauņā.

Trešdien prokurori lūdza Kauņas pilsētas rajona tiesu apcietināt lietuviešus uz diviem mēnešiem, bet Solovjovu - uz trim, paužot cerību, ka šai laikā izdosies pabeigt sākotnējos izmeklēšanas soļus, lai pēc tam veiktu revīzijas, kas pirmstiesas izmeklēšanas gaitu var krietni paildzināt.

Taču saskaņā ar laikraksta rīcībā esošo informāciju vēl pirms prokuroru vēršanās tiesā Bandzeviča advokāts samaksājis 10 000 eiro drošības naudu par viņa atbrīvošanu, jo aizdomās turētajam piektdien paredzētas kāzas. Advokāts skaidrojis, ka viņa klienta aizturēšana varētu radīt ievērojamus zaudējumus, jo svinībām pasūtīta viesnīca, noīrēti tērpi un tiek gaidīti ciemiņi no ārvalstīm.

FNTT Kauņas apriņķa pārvaldes priekšnieks Alvīds Packevičs avīzei sacījis, ka, gatavojoties Bandzeviča aizturēšanai, dienesta darbiniekiem par viņa kāzām nav bijis zināms.

Tikmēr Kauņas apgabala prokuratūras prokurors Donāts Puzins, kas vada pirmstiesas izmeklēšanu, norādījis, ka šai apstāklī nesaskata nekādu problēmu, jo "salaulāties var arī izmeklēšanas izolatorā".

5000 eiro drošības nauda pirms tiesas sēdes iemaksāta arī par Lembergu.

Ceturtdienas rītā paziņots tiesneša lēmums - uz piecām dienām aizturēt tikai Latvijas pilsoni Konstantīnu Solovjovu. Kā skaidrojis tiesnesis Aurēlijs Rauckis, Solovjovs ir ārvalstnieks un nav iemaksājis nekādu drošības naudu, tādēļ pastāv iespēja, ka viņš var slēpties no tiesībsargāšanas iestādēm.

Abi Lietuvas pilsoņi atbrīvoti tiesas zālē. Pēc tiesneša teiktā, vienam no viņiem ir mazi bērni, otrs gatavojas precēties, abiem ir pastāvīgas dzīvesvietas un darbs, tādēļ nav iemesla baidīties, ka viņi varētu bēgt vai slēpties.

Lembergam divu dienu laikā būs jāiemaksā Ģenerālprokuratūras kontā vēl 5000 eiro, abiem tiks atņemti dokumenti un būs jāparakstās par dzīves vietas nemainīšanu. Attiecībā uz Bandzeviču prokurori nolēmuši pieļaut izņēmumu - viņam no dokumentiem būs jāšķiras tikai pēc kāzām.

Neviens no aizdomās turētajiem savu vainu neatzīst. Saskaņā ar Lietuvas kriminālkodeksu par liela apmēra krāpniecību viņiem draud brīvības atņemšana uz laiku līdz astoņiem gadiem.