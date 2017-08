Tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Antenas ielas posmā. (Foto: Google Maps)

Slēgs satiksmi Rīdzenes un Antenas ielas posmos

Runā Rīga Sadarbībā ar Rīgas pašvaldību

Sakarā ar ēkas Vaļņu ielā 47 rekonstrukcijas darbiem no 26. augusta līdz 2018. gada 25. februārim tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Rīdzenes ielas posmā no 13. janvāra ielas līdz ēkai Vaļņu ielā 47. Bet sakarā ar pasākuma Tehniskās apskates nakts rīkošanu no 26. augusta plkst. 18.00 līdz 27. augustam plkst. 3.00 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Antenas ielas posmā no Mūkusalas ielas līdz izbrauktuvei no tehniskās apskates teritorijas.