Motorollera vadītājs pārkāpj likumu, avarē un pretojas policistiem

Pagājušās nedēļas nogalē, 20. augustā, ap pulksten 16.00 veicot ceļu satiksmes uzraudzību, Valsts policijas (VP) Satiksmes uzraudzības un koordinācijas biroja Speciālo uzdevumu nodaļas darbinieki no dežūrdaļas saņēma informāciju, ka Krimuldas pagastā uz autoceļa Ragana – Valmiera, pie Braslas upes noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā iesaistīts motorollers.



Policisti ieradās notikuma vietā, kur sastapa gan cietušo motorollera vadītāju, gan mediķus. Skaidrojot negadījuma apstākļus, kāda notikuma aculieciniece likumsargiem pastāstīja, ka motorollera vadītājs esot braucis, zaudējis vadību pār transportlīdzekli, kā rezultātā nobraucis no ceļa braucamās daļas un apgāzies. Pēcāk nekustīgi gulējis grāvī. Par notikušo tika paziņots mediķiem un policijai. Mediķu ierašanās brīdī vīrietis jau bija atguvis samaņu un kategoriski atteicies no medicīniskās palīdzības. Jāuzsver, ka vīrietis bija manāmā alkohola reibumā. Notikuma vietā vīrietim tika veikta alkohola koncentrācijas pārbaude, kurā sākotnēji fiksētas 2,9 promiles.

Arī medicīnas iestādē vīrietis turpināja uzvesties ļoti agresīvi un mediķiem neļāva apkopt avārijā gūtos miesas bojājumus. (Foto: Ekrānuzņēmums)

1989.gadā dzimušais motorollera vadītājs nepakļāvās likumsargiem un izrādīja fizisku pretošanos – vīrietis uzvedās ļoti agresīvi, necenzēti lamājās un klaji ignorēja policistu likumīgās prasības, kā arī centās pamest notikuma vietu. Lai likumpārkāpēju savaldītu un aizturētu, tika pielietots fizisks spēks un rokudzelži. Lai agresīvi noskaņoto vadītāju nogādātu medicīnas iestādē brūču apkopšanai un ekspertīzes veikšanai, notikuma vietā ieradās papildspēki, Siguldas iecirkņa patruļdienesta darbinieki, kuri ar atbilstoši aprīkotu transportu vīrieti konvojēja uz medicīnas iestādi.



Arī medicīnas iestādē vīrietis turpināja uzvesties ļoti agresīvi un mediķiem neļāva apkopt avārijā gūtos miesas bojājumus. Ar lielām grūtībām, visbeidzot izdevās aprūpēt cietušo likumpārkāpēju un veikt atkārtotu alkohola koncentrācijas pārbaudi, kurā fiksētas 2,24 promiles. Pēc medicīniskās palīdzības sniegšanas, vīrietis turpināja uzvesties neadekvāti un atteicās parakstīt jebkāda veida dokumentus.



Saistībā ar notikušo vīrietim ir sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā, aizsargķiveres nelietošanu, transportlīdzekļa vadīšanu bez tiesībām un bez tā īpašnieka obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas.



Persona pēcāk tika nogādāta Siguldas iecirknī administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanai par sīko huligānismu un nepakļaušanos policijas darbinieku likumīgajām prasībām.