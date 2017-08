To Makārova pauda, lūgta komentēt varbūtību, ka jaunā Liepājas cietuma celtniecības termiņš varētu aizkavēties līdz 2023.gadam. Viņa uzsvēra, ka šādu kompensāciju izmaksas ir lieka līdzekļu tērēšana. Turklāt vairākas no patlaban izmantotajām ieslodzījuma vietām atrodas ēkās, kas ir vairāk nekā 100 gadus vecas un ieguldīt līdzekļus to atjaunošanā nebūtu ekonomiski, sacīja Makārova.

Kā vēstīts, ņemot vērā, ka būvnieku iesniegtie piedāvājumi jaunā Liepājas cietuma celtniecībai pārsniedz projektam pieejamo finansējumu, attiecīgo iepirkumu plānots pārtraukt, tā vietā sludinot jaunu, otrdien pēc valdības sēdes pastāstīja Tieslietu ministrijas (TM) valsts sekretārs Raivis Kronbergs. Viņš iepriekš pavēstīja, ka cietuma būvniecībai paredzētās izmaksas ir vairāk nekā 74 miljoni eiro.

Jaunā cietuma būvniecības starptautiskajā iepirkumā pieteikumus iesniedza divas Latvijas kompānijas - "Re&Re" un "UPB". Iesniegtajos pieteikumos norādītā informācija liecina, ka "UPB" darbus piedāvā veikt par kopumā 114 120 357 eiro plus pievienotās vērtības nodoklis (PVN), savukārt "Re&Re "- par 123 416 618 eiro.

Cietuma projekts paredz vairākas inovācijas, kas līdz šim nav bijušas ne Latvijas, ne Igaunijas cietumu sistēmā. Piemēram, Liepājas cietumā, izplānojot telpu izvietojumu, tiks maksimāli izslēgti kontakti ieslodzīto starpā viņu pārvietošanas laikā. Pārdomāti izveidojot sargposteņu izvietojumu, tiks samazināts apsardzes darbinieku skaits, visas dzīvojamo korpusu dzelzsbetona sienas tiks būvētas ar papildu anti radioviļņu metāla sietu, kas bloķē mobilos sakarus līdz 95% un nodrošina ieslodzīto izolāciju, tiks izvietotas infrasarkanās videokameras, tiks ieviesta kameru durvju slēdzeņu tālvadība, kas dod iespēju samazināt apsardzes darbinieku skaitu.

Liepājas cietumā paredzētas vietas 1200 ieslodzītajiem. Visā kompleksā ietilpst astoņas dažādas ēkas, un kopējā teritorijas platība ir 305 116 kvadrātmetri, bet kopējais apbūves laukums - 64 053 kvadrātmetri, savukārt kopējā telpu platība ir 51 407 kvadrātmetri. Komplekss atradīsies 5,6 kilometru attālumā no Liepājas centra. Cietuma kompleksā ietilps ieslodzīto dzīvojamie korpusi, plašs nodarbinātības centrs ar darba iespējām ieslodzītajiem, izglītības centrs ar telpām garīgām un sporta nodarbībām, daudzfunkcionāla ēka ieslodzīto pieņemšanai, medicīnas daļa, pastiprināta režīma aizturēšanas telpas, sanāksmju un personāla ēdnīca un citas palīgtelpas.

Līdz ar Liepājas cietuma darbības uzsākšanu tiks slēgtas trīs esošās ieslodzījuma vietas, kur ir mūsdienu prasībām neatbilstoši darba un uzturēšanās apstākļi un kuru uzturēšanai un drošības nodrošināšanai ik gadu tiek tērēti milzīgi līdzekļi.

Liepājas cietums būs pirmā ieslodzījuma vieta, kuru Latvija būvēs pēc valsts neatkarības atgūšanas. Cietuma komplekss atradīsies Liepājā, Alsungas ielā 29. Projekts paredz 1200 ieslodzīto izvietošanu, īstenojot jauna līmeņa resocializācijas programmu ieslodzīto izglītošanai un integrēšanai sabiedrībā. Paredzēts, ka jaunā cietuma kompleksā strādās vairāk nekā 400 darbinieku.