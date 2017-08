Būtiska informācija visiem, kas no Rīgas šodien plāno braukt Jūrmalas virzienā

Sabiedrība LETA

Satiksmes ierobežojumi pārdurtā ūdensvada dēļ K.Ulmaņa gatvē, netālu no tirdzniecības centra "Spice", virzienā ārā no Rīgas gaidāmi visu dienu un remontdarbi labākajā gadījumā varētu tikt pabeigti rīt no rīta.