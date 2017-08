Kā norādīts likumprojekta anotācijā, likuma mērķis ir nodrošināt vienotas un harmoniskas sabiedrības pastāvēšanu, atvērtu savstarpējo sabiedrības locekļu saziņu un kopā dzīvošanu. Tajā ir paredzēti izņēmumi, kad sejas aizsegšana nepieciešama normatīvajos aktos noteikto prasību izpildei, piemēram, ķivere pārvietojoties ar motociklu, profesionālo pienākumu izpildei, sporta nodarbību un pasākumu dalībniekiem, mākslas pasākumu dalībniekiem, valsts vai tautas svētku un kultūras pasākumu dalībniekiem, laika apstākļu dēļ un veselības stāvokļa dēļ.

Tāpat šie aizliegumi neattieksies uz dievnamiem, lūgšanu telpām un citām telpām, kurās notiek reliģiska darbība, tādējādi ļaujot cilvēkiem praktizēt savu reliģiju.

Likumprojekts vēl ir jāizskata un jāpieņem Saeimā.

Palstoties uz Ministru kabineta komitejas ierosinājumiem, TM ir papildinājusi likuma anotāciju, iekļaujot tajā atsauci uz Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) secinājumiem lietās par līdzīga tipa aizliegumiem, kurās ECT nosprieda, ka dalībvalsts (Beļģija) abās lietās nav pārkāpusi Eiropas cilvēktiesību konvenciju.

TM arī norāda, ka līdz ar likumprojekta spēkā stāšanos ir nepieciešams organizēt izglītojošus pasākumus sabiedrībā par likumprojekta piemērošanas jomu un likumprojektā noteikto izņēmumu īstenošanu praktiskajās situācijās, kā arī jāveic apmācības amatpersonām, kas piemēros noteikumus par likumprojektā noteikto administratīvo atbildību. Kamēr tiks likumprojekts tiks izskatīts Saeimā TM plāno izstrādāt vadlīnijas, kas paskaidros un precizēs likumprojekta praktisko piemērošanu, tai skaitā plašāk aprakstot noteikto izņēmumu tvērumu.

Turpretim Ārlietu ministrijas (ĀM) norādīja, ka ĀM nepārliecina likumprojektā un tā anotācijā sniegtais Latvijas konkrētās un specifiskās situācijas izvērtējums, jo ierobežojuma noteikšanas nepieciešamībai tiek izmantoti secinājumi, kas ir attiecināmi uz Franciju un Beļģiju - vienīgajām Eiropas valstīm, kurās ir ieviests vispārējs seju aizsedzoša apģērba aizliegums sabiedriskās vietās, bet kuru situāciju ir grūti salīdzināt ar Latviju.

Lai arī anotācija ir papildināta, tajā joprojām trūkst izvērsta vērtējuma par Latvijas konstitucionālo vērtību apdraudējumu un ierobežojuma nepieciešamību, ņemot vērā nelielo skaitu cilvēku, kuru tiesības šis likumprojekts ierobežotu, norāda Tiesībsarga birojā.

Tiesībsarga birojs arī atgādina, ka Tiesībsarga ieskatā, ierobežojums noteiktām personu grupām nēsāt seju aizsedzošas galvassegas pats par sevi nevar sasniegt izvirzīto mērķi - nodrošināt vienotas un harmoniskas sabiedrības pastāvēšanu, atvērtu savstarpējo sabiedrības locekļu saziņu un kopā dzīvošanu.

Hidžābs, burka, parandža jeb - kas ir kas musulmaņu sieviešu garderobē

Islāmticīgo sieviešu drēbju skapī nudien viegli apmust - viņu apģērbs, mūsuprāt, šķiet visi vienādi lakati un "paltraki", taču patiesībā katram no modeļiem ir savs nosaukums, nianses, kā arī vieta un laiks, kur ko valkāt. Turklāt modes aspekts valda arī šīs ticības apģērbos. Piedāvājam ieskatu populārākajos musulmaņu sieviešu tērpos, un pazīmes, kā tos atšķirt.

Rietumu pasaulē islāmticīgās sievietes visas šķiet vienādas "sedzacītes", tomēr jāatceras, ka zem audumiem, kas slēpj šo sieviešu formas un aprises, viņas mēdz valkāt skaistas kleitas un izsmalcinātu veļu. Viņas ģērbjas seksīgi; atšķirība vien tā, ka islāmticīgo sieviešu seksualitāti nekad nevarēs redzēt no ārpuses; tā domāta tikai vienam vienīgam vīrietim - savam vīram.

Hidžābs

Hidžābs tulkojumā no arābu valodas nozīmē 'aizkars' un 'apsegt sevi'. Tas faktiski ir lakats, kas apvij galvu un sedz kakla ādu, atstājot redzamu sejas ovālu, taču citā versijā nereti ar to aizsedz arī muti līdz degunam. Hidžābs ir obligāta garderobes prasība islāmticībā esošām sievietēm. Valkājot hidžābu, ar apģērbu jābūt nosegtām arī visām citām ķermeņa daļām, atskaitot delnas un potītes. Mūsdienās sievietes drīkst hidžābu kombinēt ar, piemēram, biksēm, legingiem. Hidžāba valkāšana visātrāk signalizē par personas dzimumu - to valkā sievietes.

Hidžābs - apģērbs, kas atgādina atšķirību starp vārdiem "pasaulīgs" un "Dievs".

Parandža

Tas ir apģērbs - visbiežāk halātveidīgs, - kas nosedz visu augumu tā garumā, ieskaitot arī seju un matus. Parandžām acu zonā ir sietiņš, kas neļauj tās saskatīt; to tradicionāli izgatavo no zirgu sariem. Šo apģērbu valkā visstingrākajās musulmaņu valstīs, piemēram, Afganistānā un Pakistānā, kā arī Tadžikistānā un Uzbekistānā. Parandžas ir visnotaļ smagas - tās gatavotas no blīva vairākkārtīga auduma, kas reizēm izskatās pēc biezas segas uz sievietes stāva. Karstajās zemēs parandžas ekvivalents ir burka (sk.zemāk).

Parandžas izstrādājums vēsturiski nāk no Uzbekistānas.

Čadra

Čadras audums sedz visu ķermeni no galvas līdz kājām, atstājot atklātu sejas zonu. Islāmticīgās sievietes čadru mājās parasti novelk, tas ir ielas apģērbs, kurš, atšķirībā no citiem apģērbu veidiem, nesatur aizdares elementus - nedz pogas, nedz āķīšus. Visbiežāk čadra ir baltā krāsā, taču nereti musulmaņu sievietes izvēlas melnu un zilu čadras krāsu. Čadras piegriezums paredz nosegt arī roku ādu. Piemēram, Irānā likumi vairs nenosaka obligātu čadras valkāšanu, šī apģērba paveida izvēle ir pašu sieviešu brīva izvēle. Mūsdienās islāmticīgās meitenes čadru uzskata par tādu kā omīšu stilu, proti, vecmodīgu apģērbu.

Jauna irāniete čadrā. Jaunā paaudze šo apģērba veidu nu izvēlas stipri reti.

Nikābs

Nikābu valkā Saūdi Arābijā, Jemenā, Omānā, Apvienotajos Arābu Emirātos, Somālijā, kā arī Afganistānā, Pakistānā, Sīrijā, Indijā un Bangladešā. Arī atsevišķās Irānas teritorijās. Nikāba valkāšana nav izplatīta šiītiem; to valkā sunnīti. Izšķir divus nikābu veidus - tā dēvēto "gulf style" un "pilno niqab". Pirmais variants nosedz galvu un seju, atstājot spraudziņu acīm, elastīgajam audumam krītot pār krūtīm; "gulf" atstāj atsegtu pakausi. Pilns nikābs no priekšas un aizmugures sedz galvu, skaustu un kaklu līdz pat lāpstiņām. Atšķirībā no lakata, nikābam augšdaļa ir šūta kā "cepure", tālab uzlikta turas stabili. Nikāba dizaini ir daudz un dažādi. Atšķirībā no hidžāba, kas atsedz arī daļu deguna, uzacu un pieres, nikābs nozīmē tikai vienu mazu, šauru horizontālu spraudziņu acīm. Tāpēc to nereti dēvē par "masku".

Nikābs, šķiet, ir visstilizētākais no elementiem. Tam var būt daudz formu un piegriezumu. Nikābiem ir neskaitāmas variācijas visās islāmticīgajās valstīs.

Burka

Vienlaidus auduma gabals,kas nosedz visu ķermeni un arī acis. Atšķirībā no parandžas, burkas acu siets visbiežāk darināts no auduma diegiem, nevis zirgu sariem, bet pieres daļā iestrādāta stingrāka auduma pīne. Burkas valkā arī Indijā un Izraēlā. Burkas ir sievešu apģērbs, taču atsevišķās islāma valstīs to valkā arī vīrieši. Tām var nebūt raksturīgs askētisms, proti, audums satur izcēlumus, izšuvumus un rišiņas. Tulkojumā no persiešu valodas burka nozīmē 'šķidrauts', 'plīvurs'.

Islāmticībā daiļā dzimuma seja skaitās visvaldzinošākā, kārdinošākā sievietes ķermeņa daļa. Lai to neredzētu citi tēviņi, bet tikai viens izredzētais, viņas valkā burku.

Džilbāba mētelītis mūsdienīgā versijā.

Džilbābs

Visretāk lietotais musulmaņu sieviešu apģērbs, ekvivalents pie mums pazīstamajam pončo vai vienkārši "mantelītim".

Džilbābs apsedz visu torsu, taču ne rokas un seju. Uz galvas tas ir kā kapuce.

Valkājot džilbābu, sievietēm ap kaklu parasti ir šallīte kā stila elements, vienlaikus nosedzot kakla ādu.

Šādi ģērbtas islāmticīgās visbiežāk sastopamas Indonēzijā, kur viņas tādējādi sargā ādu no saules.

Bošija

Reti pielietots dizaina veids. Bošija nozīmē pilnībā nosegtu augumu, taču priekšējā daļa sastāv no caurredzama plīvura - no pieres līdz pat zodam.

Kakla ādu sedz blīvs audums, taču sejas ovāls pilnībā redzams. Bošija slēpj matus un tradicionāli ir melnā krāsā.

Tilla bošija, pielāgota mūsdienām. Attēls no islāmticīgas sievietes kāzām Lielbritānijā.

Abaija

Visvienkāršākā "kleita" islāmticīgajām. Elementārs tunikas šuvums, ko parasti komplektē ar galvassegām, hidžābiem.

Par seju aizsedzoša apģērba nēsāšanu vispirms brīdinās, par atkārtotu pārkāpumu sekos naudas sods

Par seju aizsedzoša apģērba nēsāšanu vispirms tiks izteikts brīdinājums, bet par atkārtotu pārkāpumu tiks piemērots naudas sods, kas variētu no 150 līdz 200 eiro, šodien žurnālistiem stāstīja tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs (VL-TB/LNNK).

Šodien Ministru kabineta sēdē ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (V) iebilda pret Tieslietu ministrijas izstrādāto Sejas aizsegšanas ierobežojuma likumprojektu, norādot, ka tas ir visaptverošs, turklāt tā ieviešanas rezultātā Latvijai draud iespējamas tiesvedības.

Savukārt Rasnačs atzina, ka Ārlietu ministrijas (ĀM) iebildumi ir saprotami, jo ĀM pārstāv Latviju Eiropas Cilvēktiesību tiesā (ECT) un jebkāds likums, kas nosaka ierobežojumus drošības vai kādu citu apsvērumu dēļ, var tikt pakļauts apstrīdēšanai ECT. "Līdz ar to ĀM būs jauni pienākumi un tie izraisa iebildumus," piebilda tieslietu ministrs.

Uz jautājumu, kāpēc likumprojekta autori izvelējās visaptverošu aizliegumu, Rasnačs skaidroja, ka visaptverošs ierobežojums ir efektīvāk piemērojams.

Vaicāts par soda apmēru, ja tiks pārkāpts likums, tieslietu ministrs informēja, ka Francijā soda apmērs ir līdz 150 eiro, bet Beļģijā - līdz 200 eiro. Pēc ministra teiktā, Latvijā par likuma pārkāpumu vispirms tiks izteikts brīdinājums, bet par atkārtotu pārkāpumu varētu noteikt līdzīgu likmi kā Francijā un Beļģijā. Tiesa, precīzāks soda apmērs būšot zināms tad, kad Saeima likumprojektu apstiprinās pirmajā lasījumā.

"Galvenais likuma mērķis ir prevencija, lai cilvēki iepriekš zinātu, ka šeit būs jāievēro mūsu kultūrvēsturiskās telpas noteikumi," norādīja Rasnačs.