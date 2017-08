Rīgas pilsētas izpilddirektors Juris Radzevičs iesaka arī citām juridiskajām un fiziskajām personām pacelt valsts karogu pie to īpašumā esošajām ēkām.

Sakarā ar Vācijas Federatīvās Republikas prezidenta Franka Valtera Šteinmeiera oficiālo vizīti 23. augustā no plkst. 13.55 līdz plkst. 14.20 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme (izņemot operatīvo transportu un transportlīdzekļus ar speciālām caurlaidēm):

- Pils laukuma un Muitas ielas krustojumā;

- Pils laukuma un Torņa ielas krustojumā (pie Latvijas bankas);

- Pils laukuma un Citadeles ielas krustojumā.

Tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana (izņemot operatīvo transportu un transportlīdzekļus ar speciālām caurlaidēm):

- no 23. augusta plkst. 7.00 līdz 24. augustam plkst. 9.30 Jēkaba ielas labajā pusē, posmā un virzienā no Torņa ielas līdz Krišjāņa Valdemāra iela un Jēkaba ielas kreisajā pusē pretī ēkai Nr.24;

- 23. augustā no plkst. 7.00 līdz 16.00 Pils laukumā, Pils ielas posmā no Poļu gātes līdz Torņa ielai un Mazās Pils ielas posmā no Daugavas gātes līdz Pils laukumam;

- 23. augustā no plkst. 7.00 līdz 16.45 Brīvības bulvāra labajā pusē, posmā no Apgabaltiesas līdz Elizabetes ielai;

- 23. augustā no plkst. 7.00 līdz 17.30 Raiņa bulvāra kreisajā pusē, posmā no Reimersa ielas līdz ēkai Raiņa bulvārī 8;

- 23. augustā no plkst. 7.00 līdz plkst. 22.00:

-Šķūņu ielas kreisajā pusē posmā no Zirgu ielas līdz Amatu ielai;

-Amatu ielas abās pusēs posmā no Šķūņu ielas līdz Meistaru ielai;

-Meistaru ielas kreisajā pusē, posmā no Amatu ielas līdz Zirgu ielai;

- 23. augustā no plkst. 17.00 līdz 22.00 laukumā (stāvvietā) pie Lielās Ģildes;

- 24. augustā no plkst. 7.00 līdz 11.15 Skolas ielas labajā pusē, posmā no ēkas Nr.21 līdz Lāčplēša ielai;

- 24. augustā no plkst. 7.00 līdz 13.00 Balasta dambja kreisajā pusē, 50 metrus garā posmā no Enkuru ielas.

23. augustā no plkst. 13.30 līdz 14.30 tiks slēgta gājēju kustība Pils laukumā.