Kundziņsalā atrod 208 konteinerus pilnus ar nezināmas izcelsmes ķīmiju

Viņa skaidroja, ka pirmdien VVD Lielrīgas reģionālā vides pārvalde (RVP) saņēma informāciju no Rīgas brīvostas pārvaldes Ostas policijas par to, ka SIA "Baltic Container Terminal" terminālī Rīgas Brīvostas teritorijā Kundziņsalā ilgstoši un neatbilstoši tiek uzglabāti 208 jūras pārvadājumu konteineri. Daļā no tiem atrodas nezināmas izcelsmes ķīmiskās vielas.

Apsekojot objektu, inspektors konstatēja, ka daži no konteineriem ir bojāti un pēc marķējuma to saturu noteikt nav iespējams.

Līdz ar to SIA "Baltic Container Terminal" dots rīkojums izvērtēt katra konteinera saturu un nodot to komersantiem, kuriem ir atbilstošas atļaujas ķīmisko vielu savākšanai un cita veida materiālu apsaimniekošanai.

Tāpat VVD Lielrīgas RVP sākusi lietvedību par administratīvo pārkāpumu, tādēļ līdz 25.augustam komersantam jāsniedz paskaidrojums, kā izveidojusies pašreizējā situācija.