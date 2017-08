Smiltēna iesniegums saņemts šodien pēcpusdienā. Dienas laikā saņemti vēl divi iesniegumi par izstāšanos no "ierindas partijas biedriem", sacīja Kampars.

Smiltēns par izstāšanos no partijas paziņoja sestdien "Vienotības" kongresā, kad viņš arī atteicās no kandidēšanas uz politiskā spēka priekšsēdētāja amatu. Smiltēns to pamatoja ar solījumu pildīšanu - iepriekš viņš mudinājis risināt jautājumu par "Vienotības" Saeimas frakcijas priekšsēdētājas Solvitas Āboltiņas nomaiņu, taču tas nav noticis.

Politiķis arī izstāsies no "Vienotības" frakcijas un darbosies Saeimā kā neatkarīgais deputāts.

Smiltēnam atsaucot savu kandidatūru, palika tikai viens kandidāts uz "Vienotības" priekšsēdētāja amatu - ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens, kurš turpmāk arī vadīs šo politisko spēku.