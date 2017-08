Cēres un Tēriņu ielu krustojums. (Foto: Ekrānuzņēmums no "Google Maps")

Līdz septembra sākumam nakts laikā slēgs satiksmi Tēriņu ielas posmā

Runā Rīga Karlīna Timofejeva

Sakarā ar lietus ūdens kanalizācijas sistēmas remontdarbiem no 23. augusta līdz 3. septembrim nakts laikā no plkst. 23.30 līdz 5.00 slēgs transportlīdzekļu satiksmi Tēriņu ielas 70 metrus garā posmā un virzienā no Cēres ielas uz Mārupi, portālu Kasjauns.lv informēja Rīgas pašvaldībā.