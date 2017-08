"Splendid Palace" atklāj jauno sezonu

Paralēli šajā vakarā kino gardēžus lutinās filma “Pēterburga. Tikai ar mīlestību”, ko radījušas šī brīža Krievijas kulta režisores. Savukārt atklāšanas nedēļas izskaņā kinoteātra telpās otro reizi norisināsies “Dāņu kino vasaras festivāls” ar izcilās dāņu režisores Anettes K. Olesenas dalību.

Otrdienas vakarā, plkst. 19.00 sezonu uz lielā ekrāna paredzēts atklāt ar komēdiju “Lielā pastaiga” (La Grande Vadrouille), kas ir kinoteātra atklāšanas galvenais notikums. Filma, kuras darbība norisinās Otrā pasaules kara laikā Francijā, tiek uzskatīta par vienu no izcilākajām komēdijām, tāpēc likumsakarīgi, ka biļetes uz šo filmu tika izpirktas vairāk nekā nedēļu pirms demonstrēšanas. Līdztekus šim seansam, plkst. 19.30 mazajā zālē tiks demonstrēta 2016. gada filma “Pēterburga. Tikai ar Mīlestību” (Петербург. Только по любви), kurā attēlota viena no skaistākajām Krievijas pilsētām - Sanktpēterburga. Radot filmu, tās veidotājas vēlējušās izpaust savas jūtas pret pilsētu, ko mīl.

Īsi pirms klasiskās franču komēdijas ar ievadlekciju uzstāsies godājamais kino zinātnieks Viktors Freibergs, kurš, sev ierastajā, komiskajā manierē, pastāstīs par galvenajām atšķirībām starp visiem labi zināmo filmu un šo – oriģinālversiju bez cenzūras. Daira Āboliņa, kino “Splendid Palace” mākslinieciskā vadītāja un kuratore: “Mūsu kinoteātris pēc sava satura un formas ieguvis gan kino, gan teātra ampluā, kur gandrīz ik viena filma un pasākums tiek svinēti kā lieli notikumi. Ne velti tas ieguvis saukli “Vieta, kur svin kino”, tāpēc arī mēs rūpējamies, lai pie mums būtu tiešs kontakts ar skatītāju”.

Piektdien, turpinot sezonas atklāšanas nedēļu, plkst. 19.30 sāksies “Dāņu kino vasaras festivāls”, kas norisināsies no 25. līdz 27. augustam un skatītājiem piedāvās noskatīties vairākas izcilas dāņu kinofilmas. Šī gada festivālu ar filmu “Sīkās neveiksmes” (Små ulykke) atklās īpašais viesis – Anette K. Olesena (Anette K. Olesen) – Dānijā dzimusī, godalgotā kino režisore un scenāriste. Pēc filmas viņa piedalīsies diskusijā ar Latvijas kino veidotājām – Lailu Pakalniņu, Annu Viduleju, Kristīni Želvi un Madaru Dišleri, kuras šobrīd strādā pie savām jaunajām filmām. Tāpat arī festivāla apmeklētājiem būs iespēja uzdot interesējošos jautājumus un saņemt atbildes.

Festivāls turpināsies sestdien, plkst. 17.30 ar filmu “Labākā pasaulē” (Hævnen), kas tikusi demonstrēta prestižajā Kannu kinofestivālā, bet noslēgsies svētdien ar leģendārā režisora Larsa fon Trīra (Lars fon Trier) 8 sēriju mini-seriāla “Valstība” (Riget) 1.daļu plkst. 14.00, kas paredzēts kā spožs festivāla noslēgums.

Šo sezonu kinoteātris atklās ar rūpīgi atlasītu programmu, kas raksturo kinoteātra prioritātes: nacionālais kino, mākslas kino un Eiropas kino klasika. Šogad skatītājiem tiks piedāvāts labākais kino no Francijas, Dānijas, Baltijas un Krievijas. “Eiropas kino, it īpaši kino klasiku novērtē arī mūsu apmeklētāji, ko var redzēt pēc izpārdotā “Lielās pastaigas” seansa. Liels gods, ka sezonas atklāšanā mūs pagodinās viena no vadošajām Eiropas kinorežisorēm un piedalīsies diskusijās ar Latvijas kino profesionāļiem un publiku”, sezonas atklāšanu komentē kinoteātra kuratore Daira Āboliņa.

Kā katru gadu, arī šogad “Splendid Palace” telpās norisināsies lielākie filmu festivāli: Rīgas Starptautiskais kino festivāls (RIFF), Baltijas pērle, Lielais Kristaps. Tāpat arī tiks turpināta ilggadīgā, 2013. gadā iesāktā tradīcija - katra mēneša pēdējā otrdienā senioriem tiek piedāvāts apmeklēt kino par īpašām cenām.

Ar kinoteātra “Splendid Palace” sezonas atkalāšanas programmu un tuvāko repertuāru var iepazīties mājaslapā www.splendidpalace.lv.