Guntis Priede veselības stāvokļa dēļ slikti orientējas laikā un telpā. (Foto: Valsts policija)

Ventspilī no slimnīcas pazudušais Guntis, kurš nespēj orientēties laikā un telpā, atradies Kuldīgā

Valsts policijā tika saņemta informācija par to, ka vakar, 20.augustā, laka posmā no 07:00 – 07:30 no SIA “Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas” Ventspilī, Inženieru ielā, patvaļīgi izgājis Guntis Priede, dzimis 1957.gadā, un līdz šim brīdim viņa atrašanās vieta nav zināma, portālu Kasjauns.lv informēja Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldē. Vīrietis ir atradies Kuldīgā un tiks nodots medicīnas darbinieku aprūpē.