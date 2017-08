Guntis Priede veselības stāvokļa dēļ slikti orientējas laikā un telpā. (Foto: Valsts policija)

Ventspilī no slimnīcas pazudis Guntis, kurš nespēj orientēties laikā un telpā

Valsts policijā saņemta informācija par to, ka vakar, 20.augustā, laka posmā no 07:00 – 07:30 no SIA “Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas” Ventspilī, Inženieru ielā, patvaļīgi izgājis Guntis Priede, dzimis 1957.gadā, un līdz šim brīdim viņa atrašanās vieta nav zināma, portālu Kasjauns.lv informēja Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldē