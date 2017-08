Pašvaldības labiekārtošanas aģentūras „Spodra” darbinieki konstatējuši, ka Pilssalā no stiprinājuma zemē naktī uz 17. augustu ir izlauzti divi īpaši veidoti soli. Tā kā solu koka daļas ir piestiprinātas ievērojama izmēra akmeņiem, jāsecina, ka to izlaušanai no zemes vainīgās personas ir pielietojušas gluži vai pārcilvēcisku spēku, informē Alūksnes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.

Pašvaldība par šo gadījumu vērsusies ar iesniegumu Valsts policijā. Pašvaldība ir aprēķinājusi arī nodarīto postījumu zaudējumus - tie ir gandrīz 100 eiro, nauda, kas nepieciešama, lai apkārtni sakārtotu un „spēka mitriķu” izrautos akmeņus ar soliņiem atkal ierakstu atpakaļ zemē.