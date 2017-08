Grozījumi Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredz, ka par pasažieru datu nenosūtīšanu, nepilnīgu vai nepareizu datu nosūtīšanu Drošības policijai to automatizētai iekļaušanai Gaisa kuģu pasažieru datu reģistrā, ja to izdarījis pārvadātājs un pārvadājuma sākumpunkts, apstāšanās vieta vai galapunkts ir Latvijā paredz naudas sodu pārvadātājam no 3100 līdz 7100 eiro.

Grozījumi sagatavoti atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai.

Grozījumi paredz, ka Valsts policija, pamatojoties uz Drošības policijas sniegto informāciju, būs tiesīga izskatīt administratīvā pārkāpuma sastāva esamību un nepieciešamības gadījumā piemērot administratīvo sodu.

Grozījumu stāšanās spēkā paredzēta 2018.gada 25.maijā. Pirms tam tie būs jāatbalsta valdībā un jāpieņem Saeimā.

Jau ziņots, ka aprīlī stājas spēkā terorisma apkarošanai nepieciešamais Gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likums.

Aviokompānijām pasažieru dati būs jāsāk iesniegt pasažieru datu reģistrā ne vēlāk kā līdz šā gada 1.septembrim. Drošības policija jau paziņojusi, ka tā ir gatava sākt datu apstrādi norādītajā termiņā.

Ppieņemtā likuma mērķis ir nodrošināt pasažieru datu apstrādi nolūkā veikt analīzi terorisma un smagu vai sevišķi smagu noziegumu novēršanai un atklāšanai, kā arī valsts drošības apdraudējumu novēršanai.