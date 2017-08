Automašīnas noma paredzēta Militārās policijas bijušā Valsts prezidenta apsardzes funkciju nodrošināšanai. Automašīnu ar operatīvā transportlīdzekļa statusu nomās uz piecu gadu termiņu.

AM skaidroja, ka esošo auto tehnisko traucējumu novēršanai, kas radušies ekspluatācijas dēļ, ir nepieciešami regulāri, ilgstoši un dārgi atsevišķu mezglu un agregātu remonti vai nomaiņa, tādēļ šādu auto uzturēšanai ir nepieciešams lielāks finansiālais ieguldījums.

Jauna automašīna tiks nomāta, jo pilna servisa nomas līgums ietver arī tehnisko apkopi un remontdarbus, kā arī apdrošināšanas polises, tādēļ auto ir izdevīgāk nomāt, nevis iegādāties un vēl atsevišķi maksāt par remontdarbiem un apkopi.

Drošības apsvēruma dēļ un kamēr iepirkums nav noslēdzies AM neatklāja, kuram bijušajam prezidentam auto paredzēts.

Tāpat šobrīd netiek sniegta precīza informācija par finansējumu, lai neradītu iespēju potenciālajiem pretendentiem pielāgot savu piedāvājumu AM plānotajam finansējuma apmēram.

Latvijas normatīvie akti paredz, ka atstājot Valsts prezidenta amatu, persona saņem no valsts ikmēneša pensiju 85% apmērā no Valsts prezidenta mēneša atalgojuma un lietošanā vienu automašīnu. Ja personai tiek piešķirta apsardze, automašīnu un autovadītāja pakalpojumus nodrošina AM